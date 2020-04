Kabinet verwacht extreem begrotingstekort

Het kabinet rekent op basis van een eerste grove inschatting van de overheidsbegroting dit jaar op een historisch hoog begrotingstekort van 11,8 procent van het BBP: 92 miljard euro. Dat meldt het kabinet in de Voorjaarsnota die vrijdag naar de Kamer is gestuurd. ‘Dat is enorm, dit komt buiten oorlogstijd eigenlijk niet voor, de begroting kan de prullenbak in. Dit is een crisis zonder precedent’, zegt minister Hoekstra van Financiën. Vorig jaar was er nog een begrotingsoverschot van 14 miljard euro.

Vanwege de coronacrisis zit er uiteraard nog zeer veel onzekerheid in de cijfers. ‘We weten één ding zeker: er zullen dit jaar nog fikse aanpassingen volgen’, waarschuwt het kabinet bij het nu geraamde begrotingstekort. ‘De enige zekerheid die we daarvan hebben, is dat ook deze weer zal worden bijgesteld.’

Het kabinet verwacht een flinke economische krimp, kan rekenen op fors lagere belastinginkomsten en is daarnaast veel geld kwijt aan steunmaatregelen. Hoe groot de krimp zal zijn, welke deuk er in de belastinginkomsten wordt geslagen en wat er uiteindelijk wordt uitgegeven aan steun is op dit moment uiterst onzeker. Er is nog geen raming van het CPB beschikbaar die rekening houdt met de actuele economische situatie. Wel heeft het kabinet een aantal handvatten om een grove inschatting te maken van hoe de overheidsfinanciën er eind dit jaar uit zouden kunnen zien. Daarbij is gebruik gemaakt van de scenario’s uit maart van het CPB, het IMF heeft een eerste inschatting van de economische krimp van dit jaar en het is bekend wat er nu begroot is voor de noodsteun in de eerste drie maanden. In de Voorjaarsnota wordt dan ook een grove inschatting gegeven van het EMU-saldo in 2020. Dit is nadrukkelijk geen gebruikelijke raming en is met grote onzekerheden omgeven.

De eerste grove schatting voor 2020 van een tekort van 11,8 procent van het BBP (92 miljard euro) is de beste inschatting die nu te maken is. De grove inschatting van de EMU-schuld komt uit op 65,2 procent van het BBP. Daarmee zou er dus, ondanks de goede uitgangspositie die er aan de start van het jaar was, boven de 60 procent BBP worden uitgekomen. In Europees verband is afgesproken dat landen, gedwongen door de uitzonderlijke omstandigheden, boven de grens van 60 procent BBP aan staatsschuld mogen uitkomen.

