3 vragen en antwoorden over de impact van corona op liquiditeit en (dis)continuïteit

Hoe beperk ik de financiële schade als mijn klant het financieel niet gaat redden? Bij welke ondernemingen moet je discontinuïteit als standaard hanteren? Hoe beperk ik het liquiditeitsbeslag van een onderneming? Het zijn enkele van de vragen die Jan Wietsma van Full Finance onlangs behandelde tijdens een Lunch & Learnsessie over de impact van corona op liquiditeit en (dis)continuïteit. Lees hier zijn antwoorden:

Hoe beperk ik het liquiditeitsbeslag van een onderneming?

Actief werkkapitaalbeheer

• Breng de voorraden omlaag

• Voer een actief debiteurenbeheer

• Maak afspraken met crediteuren

• Gebruik de uitstel van rente- en aflossingsfaciliteiten van banken en andere financiers

• Maak gebruik van overheidsregelingen (NOW / TOZO)

• Maak gebruik van de mogelijkheid om belasting later te betalen

Bij welke ondernemingen moet je discontinuïteit als standaard hanteren?

Branches waarbij het voor veel ondernemers lastig zal zijn om de Corona-crisis te overleven zijn:

• De evenementenbranche en hieraan gerelateerde bedrijven

• Een groot deel van de horeca

• Toerisme

• Vrijetijdsbesteding (waaronder sport- en fitnesscentra)

• Transport

• Uitzendbranche

• Detachering

Branches waarbij een deel van de ondernemers het lastig zal hebben om de Corona-crisis te overleven zijn:

• Detailhandel non food (uitgezonderd bouwmarkten en tuincentra)

• Paramedische beroepen

• Persoonlijke dienstverlening

• Winkelvastgoed

• Zakelijke dienstverlening (zoals kleine advocatenkantoren)

Hoe beperk ik de financiële schade als mijn klant het financieel niet gaat redden?

De schade beperken (1) Anticiperen

• Dagelijks bij zijn met de administratie

• Iedere week het kasstroomoverzicht actualiseren:

• Voor de komende maand, kwartaal, halfjaar en jaar

• Ontwikkel scenario’s

• Onderzoek de mogelijkheden voor andere verdien- en businessmodellen

• Ga geen financieringen aan die niet binnen twee tot drie jaar kunnen worden terugbetaald

• Als er indicatoren zijn dat de onderneming het echt niet meer gaat redden, ga het gesprek aan met de ondernemer

De schade beperken (2) Stoppen

• Als er geen zicht is op een rendabele exploitatie en positieve kasstroom nadat de Corona-maatregelen zijn opgeheven

• Onderzoek of liquidatie van bedrijfsactiviteiten mogelijk is door afspraken te maken met schuldeisers → Maakt het eventueel opstarten na de crisis eenvoudiger.

• Zelf faillissement of surseance aanvragen

• Denk aan betalingsonmacht tijdvakken voor februari 2020

• Denk aan voorkomen paulianeus handelen

• Denk aan eventueel verleende zekerheden in privé (hypotheek, borgstelling)