Corona | Zelfstandigenorganisaties: kabinet sluit grensondernemers uit van steun

Het kabinet moet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zodanig aanpassen dat ook Nederlandse ondernemers die over de grens wonen voor de steunregeling in aanmerking komen. Dat schrijven zelfstandigenorganisaties ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, ONL, Expertise Centrum Zelfstandigen bij FNV en PZO in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Van Ark.

Het kabinet verruimde de regeling onlangs al voor grenswerkers. Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land kunnen daardoor nu in aanmerking komen voor bijstand op grond van de Tozo-regeling. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf is de groep ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet. Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland.

De zelfstandigenorganisaties zeggen teleurgesteld te zijn over die keuzes van het kabinet. ‘Het uitsluiten van ondernemers met een Nederlands bedrijf, die in Nederland belasting betalen, is niet rechtvaardig’, zegt voorzitter Maarten Post van ZZP Nederland. De zelfstandigenorganisaties zeggen in de afgelopen weken vele honderden meldingen te hebben ontvangen van Nederlandse grensondernemers die zijn uitgesloten van steun en dat niet begrijpen. Deze houding van het kabinet stuit volgens de briefschrijvers ook bij de Belgische overheid op onbegrip, met name in grensgemeenten, zoals Lanaken. Belgische ondernemers, die in Nederland wonen, maar in België belasting betalen, krijgen op dit moment voluit steun van de Belgische regering. ‘Wij hebben onze achterban opgeroepen om gepast gebruik te maken van de steunregelingen, dan verwachten wij nu ook van het kabinet de rechtvaardige houding, die ze vooraf hebben beloofd’, zegt Post.

Lees hier de brief van de zelfstandigenorganisaties (pdf)