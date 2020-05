Corona | ‘Dubieuze tussenpersonen bieden Tozo-hulp aan’

Bij ZZP-organisaties, vakbonden en gemeenten zijn de afgelopen weken meerdere klachten binnengekomen over bedrijfjes die hulp aanbieden bij aanvragen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

ZZP’ers worden gewaarschuwd om niet in zee te gaan met zulke dubieuze bedrijven, omdat ze in dat geval namelijk een flinke rekening kunnen verwachten. De adviezen zijn ‘volstrekt overbodig’ en ‘bijna schandalig’, zeggen de organisaties tegen BNR. ‘Een stelletje boeven’, noemt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen de tussenpersonen. Verschillende van haar leden zijn opgebeld met het aanbod om te helpen bij de Tozo-aanvraag. Een week of drie geleden kwamen daar de meeste signalen over binnen. De tussenpersonen leken in te spelen op de onduidelijkheid en chaos die op dat moment heerste.

Bron: BNR