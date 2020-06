Corona | NBA publiceert FAQ’s ‘concernbegrip’ in NOW-regeling

De vaktechnische helpdesk van de NBA krijgt veel vragen over het concernbegrip in de NOW-regeling. Na overleg met het ministerie van SZW publiceert de beroepsorganisatie 33 FAQ’s met antwoorden in een document op de website.

Veel vragen over concernbegrip

De NOW-regeling wordt in principe op concernniveau toegepast. Per 1 mei is echter een extra artikel aan de regeling toegevoegd, dat toepassing van de subsidie op werkmaatschappijniveau mogelijk maakt. De vaktechnische helpdesk van de NBA, onderdeel van het NBA Helpt-platform, krijgt veel vragen over de interpretatie van het concernbegrip in de regeling. In het contact tussen de NBA en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een hele reeks vragen daarover afgestemd.

15 pagina’s

De vragen en antwoorden beslaan 15 pagina’s. Ze gaan onder meer over wat onder een ‘groep’ moet worden verstaan en hoe het zit met buitenlandse zusterbedrijven, joint ventures en minderheidsbelangen. Ook wordt uitgelegd op welke wijze een geconsolideerde berekening moet worden gemaakt om de omzetdaling van de groep te bepalen. Het document gaat ook in op wijzigingen in de structuur van de vennootschap (zoals verkoop van bedrijfsonderdelen of overnames) en wat dit betekent voor de berekening van de omzet.

Het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche van de NOW-regeling staat nog open tot en met vrijdag 5 juni.

Download hier de FAQ’s van de NBA over het concernbegrip in de NOW-regeling.