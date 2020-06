PERSONALIA | Rogier Kersten nieuwe directeur ABAB Legal

Rogier Kersten is sinds 9 juni 2020 de nieuwe directeur van ABAB Legal. Hij volgt hiermee Jos van Mierlo op, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Met 35 juristen is ABAB Legal een grote speler op de zakelijke markt.

Rogier Kersten is sinds 2014 werkzaam als jurist bij ABAB Legal en was sinds 2019 al manager binnen het team. Na zijn studie Nederlands en notarieel recht aan de Radboud Universiteit werkte hij bijna zeven jaar op een middelgroot notariskantoor in Noord-Limburg. In 2007 maakte hij de overstap naar de commerciële adviespraktijk. Rogier is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waarbij zijn aandachtsgebieden liggen op het gebied van herstructureringen, fusies en overnames en het huurrecht. “De ambitie waarmee ik zes jaar geleden de overstap naar ABAB maakte, wordt hiermee gerealiseerd. Mijn doel is om de klantenportefeuille van ABAB Legal substantieel uit te breiden,” aldus Rogier.

John Verhagen, Voorzitter raad van bestuur van ABAB Groep B.V.: “ABAB Legal ondersteunt nu met name de klanten van ABAB Accountants en Adviseurs. Echter, de kennis, expertise en onderscheidende aanpak die ABAB Legal biedt, willen we ook beschikbaar stellen aan bedrijven die dit thans elders hebben ondergebracht. Rogier kan hieraan een goede bijdrage leveren.”

Bron: ABAB