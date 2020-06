‘Politieke keuze heeft ons opgezadeld met een uitvoeringsprobleem’

De politieke keuze om heel snel steunmaatregelen op te tuigen heeft accountants opgezadeld met een uitvoeringsprobleem. Dat was één van de constateringen die NBA-voorzitter Marco van der Vegte maandag deed tijdens de online algemene ledenvergadering, die – hoe kan het ook anders – grotendeels in het teken stond van corona en de gevolgen daarvan.

Want de bijzondere omstandigheden tijdens de coronacrisis hebben ook veel impact op accountants gehad, constateerde Van der Vegte. In de eerste plaats op persoonlijk vlak, ‘maar ook vakinhoudelijk werd er veel van ons gevraagd. In no time moesten we aan de slag met de NOW, de Tozo en de TOGS voor onze klanten of ons bedrijf.’ Ook de NBA werd gevraagd om mee te denken in alle verklaringen ten behoeve van subsidies, regelingen en noodwetten, memoreert Van der Vegte maandagmiddag. ‘Het maakt me heel trots om te zien dat onze beroepsgroep zich daar zo goed doorheen aan het slaan is. Ik weet het, over de NOW is wat discussie en zo hoort het ook. Als puntje bij paaltje komt, dan staan we er. Nooit eerder was dat zo waar, Nederland rekent op zijn accountants.’

Uitvoeringsprobleem

Die discussie over de NOW is terecht, vindt de NBA-voorzitter. ‘Want de politieke keuze om heel snel iets in elkaar te zetten heeft ons opgezadeld met een uitvoeringsprobleem. Ik denk dat we als Nederland trots zijn op de snelle uitvoering, er zijn bepaalde morele keuzes gemaakt in de politiek. Wij hanteren als accountants een moreel kompas en gebruiken dat vooral om integer, zorgvuldig en gewetensvol de wet uit te voeren. Maar niet om de wet zelf te interpreteren, als de wet niet duidelijk genoeg is moet die worden aangepast. Het is aan bedrijven om de morele en ook bedrijfseconomische keuzes te maken of ze een steunaanvraag doen en zich daarover netjes te verantwoorden. Het is aan ons als accountants om te controleren of dat volledig en juist is.’

‘Accountants pakken rol in het publieke belang’

De standaard voor de verklaring daarover wordt momenteel nog afgestemd, vertelt Van der Vegte maandag aan de leden. ‘Dat is ook de reden dat de NBA vanaf het begin aan tafel zit bij SZW en UWV, om te helpen om de politieke keuzes die gemaakt zijn te vertalen naar heel concrete en toepasbare uitvoeringsregels. Dus juist nu kunnen accountants hun rol pakken in het publieke belang. De overheid heeft vanwege het belang van het behoud van banen en bedrijven gekozen voor snelheid boven mogelijke fraudegevoeligheid. Des te groter is dan de uitdaging voor ons als accountants om die kans op fraude te minimaliseren, door te controleren of de door een onderneming ingediende verantwoording van het beroep op steun juist en volledig is.’

Verlies NBA

De coronacrisis heeft ook grote invloed op de NBA zelf, werd maandag geconstateerd. Al was het alleen maar omdat de ALV dit keer online moest worden gehouden, waarvoor zich overigens 444 leden aanmeldden. De beroepsorganisatie was de afgelopen tijd bovendien druk met het op allerlei manieren ondersteunen van de leden. Maar ook financieel zijn er uiteraard gevolgen. Vooralsnog is de prognose dat de NBA dit jaar tegen een verlies van 664.00 euro aanloopt, schetste voorzitter van de Financiële Commissie Esther van der Vleuten. Die verslechtering van het financiële resultaat van de beroepsorganisatie is voornamelijk toe te schrijven aan het mislopen van inkomsten uit NBA-opleidingen. Van der Vleuten: ‘Daarbij gaan we uit van een scenario waarbij een deel van de activiteiten in de tweede helft van het jaar hervat kunnen worden. En daar lijkt het vooralsnog ook naar uit te zien, zolang we niet in een tweede opleving terechtkomen voor het einde van het jaar.’ Hoe dan ook blijft de NBA er voorlopig financieel waarschijnlijk niet al te zorgelijk voor staan.

Verkiezingen

Niet direct corona-gerelateerde agendapunten waren er maandagmiddag tijdens de ALV van de NBA toch ook. Zo werd Monika Bankert door de leden verkozen als nieuw bestuurslid, Malika Bensellam-Bouhtala als plaatsvervangend voorzitter en mag Marco van der Vegte in elk geval nog een jaar langer als NBA-voorzitter fungeren.