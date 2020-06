Corona | TOGS-regeling uitgebreid, ondernemers: maak omzetverlies voortaan leidend

Er komt nog één keer – met terugwerkende kracht – een uitbreiding van de lijst SBI-codes in de TOGS-regeling, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Voortschrijdend inzicht

Keijzer zegt ‘op basis van voortschrijdend inzicht’ een aantal rechtzettingen te doen. Hierdoor kunnen onder andere audiciens, warme bakkers, supermarkten op campings, stations of bij universiteiten, tandtechnici, standbouwers, veerdiensten en wijkcentra alsnog een aanvraag indienen. Op de website van RVO.nl komt de volledige lijst online. Er is wel enige haast geboden, de regeling sluit op 26 juni.

8.000 ondernemers hebben bezwaar aangetekend

Tot en met 9 juni zijn er circa 200.000 aanvragen ingediend en is voor circa 790 miljoen euro uitgekeerd. Al twee keer eerder is de lijst met sectoren uitgebreid en ook is het mogelijk gemaakt om met een nevenactiviteit een aanvraag in te dienen. Zo’n 8.000 ondernemers hebben bezwaar aangetekend omdat zij onder een verkeerde SBI-code geregistreerd staan.

‘Schrijnende voorbeelden’

MKB-Nederland is blij met de uitbreiding, meldt de ondernemersorganisatie. In een brandbrief van 12 mei schreef voorzitter Jacco Vonhof veel schrijnende voorbeelden te zien van kleine bedrijven die niet voor de regeling in aanmerking kwamen alleen omdat ze de verkeerde SBI-code hadden – ondanks aantoonbaar door de coronacrisis veroorzaakt omzetverlies – en waar een bedrag van 4.000 euro een behoorlijk verschil maakt.

Omzetverlies moet leidend zijn

Ondanks deze aanpassingen zullen er nog altijd bedrijven niet geholpen zijn. De staatssecretaris is echter niet van plan de TOGS nog een keer uit te breiden. ‘Ergens moet een grens worden getrokken’ schrijft ze. MKB-Nederland wil daarom dat in de TVL mkb, de opvolger van de TOGS die sinds 1 juni van kracht is, uiteindelijk het omzetverlies leidend moet zijn voor het krijgen van compensatie en niet de sectorcode.

Kamerbrief met stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Bron: MKB-Nederland