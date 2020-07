Belastingvrije schenkingen voor koop woning flink toegenomen

Het aantal ouders dat hun kinderen een forse belastingvrije schenking doet voor de koop van een woning is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Rabobank-economen zien de regeling het liefst verdwijnen, meldt het AD. ‘Het drijft de huizenprijzen op.’

Sinds 2017 mogen ouders ruim een ton belastingvrij schenken als daarmee een woning wordt gekocht of een hypotheek afgelost. Van die regeling wordt massaal gebruik gemaakt, blijkt nu uit cijfers van het Ministerie van Financiën. In 2016, toen het maximum nog 50.000 euro was, werden zo’n 9000 schenkingen gedaan. Dat kostte de schatkist 37 miljoen euro aan schenkbelasting. Inmiddels schat het ministerie in dat er jaarlijks zo’n 190 miljoen euro schenkbelasting wordt misgelopen.

Precieze cijfers over het aantal schenkingen heeft de Belastingdienst nog niet, maar er wordt vanuit gegaan dat het aantal sinds de aanpassing in 2017 meer dan verdubbeld is, naar ongeveer 20.000 schenkingen per jaar.

Bron: AD