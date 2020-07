Wirecardschandaal leidt in Duitsland mogelijk tot hervorming accountancy

De vanwege het boekhoudschandaal rond de failliete betalingsverwerker Wirecard onder vuur liggende Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft onlangs een reeks maatregelen voorgesteld om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen, meldt NRC.

Merkel en minister onder druk

EY ligt als controlerend accountant van Wirecard onder vuur, maar ook bondskanselier Merkel en minister van Financiën Scholz staan in Duitsland steeds meer onder druk vanwege de affaire. Merkel prees Wirecard tijdens een werkbezoek aan China vorig jaar nog aan, terwijl haar team volgens Duitse media toen al op de hoogte was van de ongeregeldheden bij het betaalbedrijf. De Bondsdag heeft ook veel vragen aan minister Scholz en wil onder anderen weten hoe het kan dat BaFin, de toezichthoudende instantie van het ministerie van Financiën, niet eerder heeft ingegrepen. De Financial Times meldde vorig jaar al dat er zaken niet klopten bij Wirecard. De volksvertegenwoordigers dreigen met een parlementaire enquête.

Maatregelen

Scholz zelf heeft altijd volgehouden dat hij deed wat in zijn macht lag en heeft volledige transparantie beloofd over de kwestie. Hij stelde eerder al een reeks maatregelen voor om vergelijkbare situaties als bi jWirecard in de toekomst te voorkomen. Zo moet BaFin meer gelegenheid krijgen om bij vermoeden van financiële misstanden eerder in te kunnen grijpen bij beursgenoteerde bedrijven.

Wisselen van accountant en strengere scheiding advies- en controle

Ook wil de minister dat de positie van klokkenluiders versterkt wordt. Daarnaast moeten grote ondernemingen als het aan Scholz ligt elke tien jaar van accountant wisselen en wil hij een strengere scheiding tussen de advies- en controletaak van accountants.

Bron: NRC