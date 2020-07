Komkommernieuws | Accountantsadvies leidt tot creatief mondkapjesproject

Waar adviezen van accountants al niet toe kunnen leiden… In Tilburg tot mondkapjes van oude treinkaartjes. Beeldend kunstenaar Tine van de Weyer bewaart haar bonnetjes namelijk ook ver na het verstrijken van de fiscale bewaarplicht.

Bonnetjes op zolder

Al in de jaren zeventig meldde haar accountant Van de Weyer dat ze bonnetjes moest bewaren en nog altijd heeft ze die op zolder liggen, vertelt ze in regionaal dagblad BN De Stem: ‘Mijn accountant droeg me op om alle bonnetjes te bewaren voor de belastingdienst. Ook de treinkaartjes. De kartonnen kaartjes waar de conducteur met een tang een gat in knipte, verdwenen, maar bij mij lagen ze nog steeds op zolder. In verschillende tinten roze, afhankelijk van de reis: enkele reis, weekendretour, dagretour. Op elk kaartje stond Tilburg aangegeven. Zoals alle wegen naar Rome leiden, zo leiden alle wegen naar Tilburg, of naar Tilburg-West.’

Mondkapjes

De Tilburg kunstenares haalde de ouderwetse roze kaartjes onlangs van zolder en gebruikte ze als basis voor een patroon dat ze ontwierp. Dat liet ze printen op textiel en vervolgens zijn er mondkapjes van gemaakt. Een beperkt aantal van de kapjes is inmiddels ook te koop. In Tilburg hebben meerdere ontwerpers en kunstenaars mondkapjes gemaakt.

Bron: BN De Stem | Foto mondkapjes: website Tine van de Weyer