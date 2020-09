Kwartiermakers publiceren plan van aanpak, werkgroepen van start gegaan

Wat gaan kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn de komende drie jaar doen? En wie zitten er in de vier werkgroepen om tot een voorstel voor Audit Quality Indicators te komen? De dit voorjaar door minister Hoekstra voor een periode van drieënhalf jaar aangestelde kwartiermakers hebben woensdag hun plan van aanpak gepresenteerd en bekendgemaakt wie er in de werkgroepen zitting hebben.

Urgentie

De kwartiermakers benadrukken bij de presentatie van het plan van aanpak de urgentie van het snel oppakken van de verschillende maatregelen om de accountancysector te verbeteren. Vorige week zijn de werkgroepen van start gegaan die kwaliteitsindicatoren voor de sector gaan opstellen en op korte termijn zullen zij aan de slag gaan met o.a. onderwerpen als fraude, cultuur en audit-only.

Veel gesprekken gevoerd

Om tot het plan te komen hebben de kwartiermakers de afgelopen periode gesproken met een grote groep belanghebbenden binnen en buiten de accountancysector, waaronder de nieuwe generatie accountants. Zij blijven deze gesprekken en samenwerking graag voortzetten, melden de kwartiermakers.

Plan van aanpak kwartiermakers toekomst accountancysector (pdf)

Werkgroepen

Afgelopen vrijdag ging het eerste grote project van de Kwartiermakers toekomst accountancysector van start met een online-bijeenkomst met alle leden van de werkgroepen die zullen bijdragen aan de totstandkoming van Audit Quality Indicators, melden De Vries en Fonteijn. ‘Er zijn vier divers samengestelde werkgroepen van start gegaan om tot een voorstel voor deze kwaliteitsindicatoren te komen. De werkgroepleden zijn gevraagd om op persoonlijke titel deel te nemen. Ook belanghebbenden buiten de sector, zoals gebruikers van de jaarrekening, worden door de werkgroepen betrokken bij de totstandkoming van de indicatoren.’

De kwartiermakers

Marlies de Vries en Chris Fonteijn zijn per mei 2020 voor een periode van drieënhalf jaar als Kwartiermakers toekomst accountancysector benoemd door de minister van Financiën. Hun taak is tweeledig: de kwartiermakers dienen zowel de voortgang en de samenhang van alle uit de kabinetsreactie voortvloeiende maatregelen te bevorderen en te monitoren, als enkele specifieke taken uit te voeren. Deze taken omvatten onder andere het opstellen van Audit Quality Indicators, het uitvoeren van een experiment met het intermediairmodel en het doen van nader onderzoek naar de structuurmodellen audit only en joint audit.

Foto: Linkedin