‘Overheid moet geld vrijmaken voor controle op NOW-fraude’

Het kabinet moet geld beschikbaar stellen om beter te kunnen controleren of bedrijven hebben gefraudeerd bij het aanvragen van subsidie op grond van de NOW, betoogt hoogleraar Marcel Pheijffer.

Het kabinet heeft, om de steunregelingen snel te kunnen optuigen, bewust gekozen voor controle achteraf. De Algemene Rekenkamer wees onlangs op de noodzaak om de subsidiecontroles voor de NOW-regeling achteraf adequaat aan te pakken, zowel vanwege de risico’s van misbruik en oneigenlijk gebruik als vanwege de rechtmatigheid van de uitgaven. Bovendien zouden controles voortaan meer vooraf en tussentijds moeten plaatsvinden, is een aanbeveling.

Steunontvangers niet altijd lieverdjes

Daar is Pheijffer het mee eens. Hij wijst op het Amerikaanse onderzoek ‘The corporate culprits receiving Covid bailouts‘. ‘In dit onderzoek is bekeken of de partijen die in het kader van de diverse Amerikaanse coronaregelingen subsidies en/of leningen hebben ontvangen, eerder boetes kregen opgelegd. Het onderzoek vond plaats over de periode van 1 januari 2010 tot en met juni 2020. Dat bleek veelvuldig het geval: maar liefst 43.900 ontvangers van coronasteun bleken in de afgelopen tien jaar te zijn beboet. Het gaat daarbij zowel om grote als om kleine ondernemingen, verspreid over verschillende branches.’ Het gros betreft kleine bedrijven. ‘Dit is van belang omdat in het rapport van de Algemene Rekenkamer expliciet wordt aanbevolen om ook de kleine subsidieontvangers (met een subsidie van minder dan € 20.000) adequaat te controleren. Reden hiervoor is onder meer omdat voor deze categorie geen accountantsverklaring of een derdenverklaring wordt gevraagd voor de NOW-subsidies.’

Stevig en adequaat beleid

De Amerikaanse bedrijven kregen boetes voor onder meer onveiligheid op de werkplaats, milieu-overtredingen en aan fraude gerelateerde misdrijven. ‘Het kabinet doet er goed aan niet alleen nota te nemen van de beschreven rapporten, maar ook de consequenties hiervan te nemen: door capaciteit en middelen vrij te maken voor een stevig en adequaat beleid op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik. De ongekende bedragen die in deze coronacrisis met de steunmaatregelen zijn gemoeid, het oplopende begrotingstekort en de nog onbekende financiële gevolgen van de pandemie, nopen daartoe.’

Bron: FD