Sterke groei: wereld telt nu 2189 miljardairs

Het vermogen van de circa tweeduizend rijkste mensen op aarde is sinds 2018 met 19% gegroeid. Zij bezitten samen bijna 8,5 biljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek van de Zwitserse bank UBS en accountantskantoor PwC.

Vermogen groeit snel

De groei zit vooral in een stijging van de beurskoersen en groei in de technologiesector en gezondheidszorg. Het vermogen van de 2189 miljardairs bedraagt 10,2 biljoen dollar (bijna 8,5 biljoen euro) uit. In juli had de groep een vermogen van 10,2 biljoen dollar, waarmee het record van 8,9 biljoen dollar van eind 2019 gebroken werd. De toename (+19,1%) is spectaculair omdat het aantal miljardairs in de afgelopen 2 jaar slechts met 1,5% toenam.

Ook tijdens corona

Ook bijzonder is dat tijdens de coronacrisis het vermogen van miljardairs in alle onderzochte sectoren toenam. In de technologiesector en de gezondheidszorg kwam die groei neer op 36 tot 44 procent. Tussen 2018 en juli 2020 zagen miljardairs in de techsector hun vermogen met 42,5 procent groeien tot 1,8 biljoen dollar. Miljardairs in de gezondheidszorg zagen hun vermogen in diezelfde periode met 50,3 procent toenemen tot 658,6 miljard dollar. Iets meer dan tweehonderd van de onderzochte miljardairs hebben toegezegd een deel van hun vermogen te doneren om de coronacrisis te bestrijden. In totaal gaat het om 7,2 miljard dollar aan donaties.

Download hier het rapport.