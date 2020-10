Deloitte UK neemt afscheid van klant van 20 mrd

Deloitte in het Verenigd Koninkrijk wil niet langer de accountant zijn van EG Group, een oliebedrijf met 6000 tankstations. Deloitte heeft twijfels bij de governance en interne controle. KPMG neemt EG Group (omzet € 20 mrd in 2019) per direct over.

Snelle groei

Euro Garages is opgericht door de broers Mohsin Issa en Zuber Issa in 2001. Van één bezinestation groeide het bedrijf snel. De afgelopen maand nam EG Group Asda over, de derde supermarktketen van het VK. Inmiddels is de groep eigendom van een investeringmaatschappij, en geniet EG Group belasting- en andere voordelen door een constructie op het eilandje Jersey. Mohsin (49) en Zuber (48) hebben naar verluid een vermogen van £3.56 miljard.

KPMG neemt over

EG Group heeft geen reden gegeven voor het terugtreden van Deloitte, maar ingewijden zeggen dat het accountantskantoor bezorgd is over de governance bij het bedrijf en dat de interne controle bij de groep geen gelijke tred heeft gehouden met de snelle groei. Deloitte heeft niet gereageerd op het bericht. De publicatie van de jaarcijfers over 2019 was vertraagd, maar Deloitte gaf in juli zonder voorbehoud zijn goedkeuring. In het jaarverslag stond dat Deloitte opnieuw tot accountant was benoemd. Daarom komt het terugtreden van het kantoor als een verrassing. KPMG is benoemd tot nieuwe accountant van EG Group.