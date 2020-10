Huizenprijzen blijven stijgen ondanks corona

De huizenprijzen in Nederland blijven stijgen als gevolg van een krap aanbod. Deze conclusie trekt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Opvallend is dat er dit jaar geen sprake was van rustige zomermaanden voor makelaars.

Achteraf is het mooi wonen…

De coronacrisis vergroot bij veel huizenzoekers de wens om ruimer te wonen in landelijk gebied, een trend die volgens de makelaarsclub al langer aan de gang was. In totaal verkochten de bij de brancheclub aangesloten makelaars 41.583 woningen in de maanden juli, augustus en september. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en een plus van 7% ten opzichte van het tweede kwart van het jaar.

Aanbod daalt landelijk

Volgens woningmarktexperts ligt het in de verwachting dat mensen het kopen van een huis zullen uitstellen door de coronacrisis. Dat moet leiden tot een groter huizenaanbod en uiteindelijk lagere prijzen. Zo verwacht De Nederlandsche Bank volgend jaar en het jaar erop prijsdalingen op de woningmarkt die kampt met een tekort van 331.000 stuks. Economen van ABN Amro trokken hun eerdere voorspellingen over prijsdalingen echter in.

Daling zet niet door

In de eerste maanden van de coronacrisis daalde inderdaad het huizenaanbod, maar die trend zet nu niet door. Hoewel er ten opzichte van vorig jaar wel wat meer huizen te koop werden gezet, daalde het aanbod vanwege de vele transacties met een forse 17% ten opzichte van het vorige kwartaal. In vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar daalde het aanbod zelfs met een kwart naar 27.861 woningen. Dat resulteert opnieuw in hogere prijzen. Huizenkopers betaalden in het derde kwartaal een mediane prijs van €354.000 voor een bestaande koopwoning. Dat is 11,6% meer dan in dezelfde periode in 2019. Ten opzichte van het vorige kwartaal is de prijsstijging 3,8%. De regio Amsterdam, waar ook Abcoude en Diemen onder vallen, toonde met 8% op jaarbasis juist de laagste prijsstijging van bestaande koopwoningen.

Bron: NVM