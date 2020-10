Slotaflevering Spyker-soap wederom uitgesteld

Op 5 oktober kondigde curator Willem Jan van Andel aan dat hij Spyker-topman Victor Muller nog een week gaf om 52.000 euro over te maken. Zo niet, dan zou hij het faillissement aanvragen. Elf dagen later is er nog steeds geen nieuws.

Geen nieuws

‘Ik doe hier op dit moment even geen uitspraken over, volgende week wellicht wel’, laat Van Andel in een kort mailtje aan Accountancy Vanmorgen weten. Waarom hij niets kan of wil zeggen, vertelt de curator niet. Of de faillissementsaanvraag is ingediend, blijft dus onduidelijk. Of Muller de 52.000 euro of een deel daarvan inmiddels heeft gegireerd ook. Het enige wat zeker is, is dat de curator daarover nu niets wil zeggen.

Events

Volgens RTL Z wacht de curator van Spyker al twee jaar op geld van Muller. De zaak spitst zich toe op een dochteronderneming, Spyker Events. Dat ging in 2014 failliet, samen met het moederbedrijf. Het faillissement van Spyker NV werd echter teruggedraaid, dankzij een akkoord tussen Muller en de schuldeisers. Events bleef failliet, de schuldeisers hiervan kregen nog twee miljoen euro tegoed. En Spyker NV zou daar (deels) verantwoordelijk voor zijn. Sinds maart 2019 zouden gesprekken gaande zijn over een minnelijke regeling. Sinds die tijd zou de curator echter wachten op een betalingsvoorstel van Spyker en is er nog altijd geen geld gezien. Bij de laatste update van 23 september 2020 zei de curator het zat te zijn: ‘Aangezien Spyker NV wederom de gestelde betalingstermijn niet is nagekomen, zal de curator nadere rechtsmaatregelen tegen Spyker NV nemen’. Op 5 oktober liet Van Andel weten Spyker-topman Victor Muller nog één week de tijd te geven. Hoe dat afloopt horen we in de volgende (slot?) aflevering van de soap rondom de ooit roemruchte sportautobouwer.