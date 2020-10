Vestia claimt ook derivatenschade bij Société Générale

Woningcorporatie Vestia heeft bij het High Court of Justice in Londen een vordering ingesteld tegen Société Générale. De bank was betrokken bij de derivatenaffaire die Vesta tientallen miljoenen kostte.

Vestia schat het totale verlies door de transacties met Société Générale op ruim € 130 miljoen. ‘In de loop van de procedure zal meer duidelijkheid komen over de berekening van de vordering.’ In de contracten met de bank was overeengekomen dat eventuele rechtszaken voor de Londense rechter zouden komen. De vordering is afgelopen donderdag formeel bij de rechtbank ingediend, kort daarna gevolgd door een onderbouwing.

Omkoping

In de zaak draait het om de verantwoordelijkheid die Société Générale had voor de omkoping van Vestia’s oud-treasurer door tussenpersonen. ‘Daarnaast mocht Vestia als woningcorporatie op grond van de wet en haar statuten uitsluitend actief zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Bijna alle van de derivatentransacties vallen buiten dit doel omdat zij speculatief waren en zijn daarom nietig.’ Meer mededelingen doet Vestia nu niet over de procedure.

Ook BNP Paribas gedaagd

Derivatenconstructies waren bedoeld om bescherming te bieden tegen rentestijgingen, maar die bescherming werkte averechts toen de rente alleen maar omlaag ging. Vestia kwam daardoor in 2012 in grote problemen en wil de schade verhalen op iedereen die de schade direct of indirect heeft veroorzaakt. Afgelopen week startte de corporatie al een zaak tegen BNP Paribas. Daar is € 300 miljoen schade mee gemoeid.

Accountants betalen € 25 miljoen

Vestia heeft al geschikt met Deutsche Bank (voor € 175 miljoen), voormalig topman Erik Staal en zes commissarissen (€ 4,8 miljoen) en ABN Amro (€ 55 miljoen). De civiele rechtszaak tegen de oud-treasurer loopt nog in hoger beroep.

Ook met KPMG en Deloitte zijn schikkingen getroffen. Die hadden betrekking op het goedkeuren van de verwerking van de derivatenportefeuille in de jaarrekeningen. KPMG en Deloitte betalen gezamenlijk € 25 miljoen.