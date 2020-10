Opnieuw uitstel deadline voor vaststelling steunregeling sierteelt

Bloemkwekers en fritesaardappeltelers hebben een maand extra om de definitieve vaststelling van hun coronasteun aan te vragen. Reden: het is nog niet helemaal duidelijk wat accountants daarvoor moeten doen.

De uiterste termijn is verlengd van 31 oktober naar 30 november. Het ministerie van Landbouw heeft de termijn waarbinnen ondernemers in de sierteelt- en voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen een verzoek tot definitieve vaststelling van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers Covid-19 kunnen indienen verlengd met het oog op de accountantswerkzaamheden. Voor niet alle tegemoetkomingen is al duidelijk wat de accountant precies moet doen om zo’n aanvraag te kunnen indienen.

Overleg met NBA

Voor tegemoetkomingen tot € 125.000 kunnen aanvragen voor vaststelling al wel worden ingediend. ‘Voor tegemoetkomingen boven dat bedrag vindt nog nader overleg met de NBA en sectoraccountants plaats over de exacte protocollen voor het indienen van bewijsstukken. Daarbij is het van belang zo snel mogelijk tot vaststelling over te kunnen gaan, tegelijk moet worden geborgd dat ondernemingen voldoende tijd hebben om de noodzakelijke bewijsstukken te verzamelen.’