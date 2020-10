MKB-Nederland: ‘Haal de bezem door de regels’

De regeldruk voor ondernemers is in de lopende kabinetsperiode met minimaal € 1,15 miljard per jaar gestegen, stelt MKB-Nederland. De vereniging noemt dat ‘schrikbarend’. Voorzitter Jacco Vonhof doet dan ook een duidelijke oproep: ‘Haal de bezem door de regels.’

MKB-Nederland heeft onder de loep genomen wat nieuwe wetten en regels ondernemers eigenlijk kosten. Dat was hoog tijd: volgens de brancheorganisatie is dat in 2008 voor het laatst gemeten. Bovendien kwamen er bij MKB-Nederland veel klachten binnen over de veelheid en complexiteit van regels. Onderzoeksbureau Sira ging aan de slag en bekeek alle memories van toelichting van nieuwe wet- en regelgeving tot 1 juli 2020. ‘In slechts 40% daarvan is de regeldruk gekwantificeerd en alleen daarvan al tellen de kosten op tot € 1,15 miljard euro. De werkelijke stijging is dus nog veel groter’, zegt Vonhof. Hij noemt een bedrag van meer dan € 20 miljard per jaar. ‘Een astronomisch bedrag. En het zijn niet alleen de gigantische kosten, het is ook de stapeling van steeds complexere regels die ondernemers de voet dwars zet.’

Nederland bungelt onderaan

Nederland was ooit de beste van Europa als het om het beperken van de regeldruk gaat, aldus MKB-Nederland. ‘Maar sinds niet meer wordt bijgehouden wat alle nieuwe wet- en regelgeving ondernemers in totaal in tijd en geld kost, bungelt ons land onderaan de lijstjes. De overheid heeft de teugels laten vieren, en daarvan is deze enorme stijging het resultaat’, aldus Vonhof.

Nieuwe regel erbij, oude regel eraf

Kortom: het moet helemaal anders, betoogt MKB-Nederland. ‘De aanpak van de regeldruk moet een prioriteit zijn voor het volgende kabinet: regels meten, verminderen en compenseren.’ Een van de problemen is dat er alleen maar regels bijkomen. In andere EU-landen worden oude regels vaak ingeruild voor nieuwe, zodat er per saldo niet meer regels bijkomen. Dat moet Nederland ook gaan doen, vindt MKB-Nederland. Die vindt ook dat de regeldruk weer moet worden bijgehouden, dat er toezicht op moet worden gehouden en dat bij nieuwe wet- en regelgeving altijd eerst een bedrijfseffecten- en een proportionaliteitstoets moet worden gedaan. ‘We grijpen hier bij elk probleem of misstand meteen naar regels, zonder te kijken naar proportionaliteit of alternatieven. Maar regelgeving is niet altijd de oplossing.’

Alleen met consultant zijn regels te doorgronden

Met name in de sociale sector moeten de regels met minstens 25% worden teruggebracht, vindt MKB-Nederland. Volgens een poll onder bijna 600 ondernemers neemt 70% van de kleine bedrijven geen mensen aan vanwege de ingewikkelde regels en verplichtingen. Volgens de peiling zijn de regels zo ingewikkeld geworden dat bijna zes op de tien ondernemers wel eens een deskundige moet inhuren om eraan te voldoen. ‘Financiële steun voor ondernemers om hun bedrijf door deze crisis te loodsen is cruciaal, maar dat geldt ook voor de omstandigheden waaronder zij dat moeten doen. Proportionele, begrijpelijke en uitvoerbare maatregelen en een voorspelbare overheid waren nog nooit zo belangrijk’, aldus Vonhof. ‘Daarom deze oproep aan dit kabinet: haal de bezem erdoorheen. We moeten echt van overbodige regels af.’