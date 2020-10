5 tips van de Belastingdienst voor de btw-aangifte in coronatijd

Om ondernemers in coronatijd te helpen bij de btw-aangifte en btw-betaling geeft de Belastingdienst 5 tips. Ondernemers hebben tot en met zaterdag 31 oktober de tijd om hun btw-aangifte over het derde kwartaal in te dienen bij de Belastingdienst. Dat geldt ook voor ondernemers die het afgelopen kwartaal geen omzet draaiden, zijn gestart of gestopt met hun onderneming, of bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd.

Peiling

Uit een recente peiling van de Belastingdienst onder ruim 1.000 ondernemers blijkt dat het overgrote deel van de ondernemers ervan op de hoogte is dat zij gewoon btw-aangifte moeten doen, ook als zij belastinguitstel hebben aangevraagd. Toch verwacht 1 op de 7 ondernemers dat de kans groter is dat zij vergeten op tijd btw-aangifte te doen in deze coronatijd. Daarom herinnert de Belastingdienst ondernemers er extra aan om uiterlijk 31 oktober hun btw-aangifte in te dienen.

5 tips voor de btw-aangifte

Om ondernemers in coronatijd te helpen bij de btw-aangifte en btw-betaling geeft de Belastingdienst 5 tips.

Doe áltijd aangifte, ook als je de afgelopen periode geen omzet hebt gedraaid of gebruikmaakt van bijzonder uitstel van betaling. Zolang je ondernemer bent, zet de Belastingdienst een aangifte voor je klaar op ‘Mijn Belastingdienst zakelijk’. Heb je een periode geen omzet gedraaid? Vul dan op je aangifte in dat je niets hebt aan te geven. Zorg dat je betaling op tijd binnen is. Heb je geen bijzonder uitstel van betaling (meer), dan moeten je btw-aangifte én btw-betaling uiterlijk zaterdag 31 oktober binnen zijn bij de Belastingdienst. Plan je betaling in via online bankieren. Dan weet je zeker dat je betaling op tijd is en voorkom je een naheffingsaanslag. Heb je bijzonder uitstel van betaling? Dan doe je alleen aangifte en hoef je nog niet te betalen. Je hoeft ook geen bezwaar te maken tegen de naheffingsaanslag die je ontvangt. De Belastingdienst verleent hiervoor automatisch uitstel van betaling. Uitstel van betaling nodig? Lukt het je niet om op tijd te betalen? Check dan op belastingdienst.nl/betalenenontvangen of je in aanmerking komt voor uitstel van betaling. Noteer de eerstvolgende deadlines voor de btw-aangifte en -betaling alvast in je agenda. Na 31 oktober zijn de deadlines voor de kwartaalaangiften: 31 januari, 30 april en 31 juli. Verwacht je dat jouw jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft? Oriënteer je dan op de kleineondernemersregeling (KOR). Als KOR-deelnemer ben je vrijgesteld van btw en hoef je geen btw-aangifte te doen. Om per 1 januari 2021 deel te nemen aan deze regeling, moet jouw aanmelding uiterlijk 3 december binnen zijn bij de Belastingdienst. Lees meer op belastingdienst.nl/kor.

Ga voor meer informatie over de btw-aangifte en andere belastingregelingen naar belastingdienst.nl/starters of volg op 18 november of 16 december dit online interactieve webinar (gratis).