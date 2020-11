Tweede Kamer stuurt aan op uitbreiding noodsteun

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt vanwege de dinsdagavond aangekondigde nieuwe maatregelen tegen het coronavirus te koersen op uitbreiding van de noodsteunmaatregelen voor getroffen ondernemers. Dat bleek dinsdag tijdens het Kamerdebat over de eerder aangekondigde aanvullingen van het kabinet op het derde steunpakket.

Achterhaald

Het debat stond dinsdag vooral in het teken van de later die dag verwachte uitbreiding van de maatregelen tegen het coronavirus. “De aanpassingen die zijn gedaan op het steunpakket gaan hopelijk bijdragen aan het door de crisis loodsen van ondernemers. Maar het voelt toch een beetje alsof dit aanvullende steunpakket alweer is achterhaald door de dreiging van de mogelijke nieuwe maatregelen van het kabinet straks in de persconferentie”, verwoordde VVD’er Thierry Aartsen een breder gedeeld sentiment in de Kamer.

Aanvullende steunmaatregelen

Zijn partij lijkt, net als veel andere partijen in zowel oppositie als coalitie, te voelen voor aanvullende steunmaatregelen. “Ik wil eigenlijk gewoon beginnen met een oproep aan het kabinet, mochten er vanavond nieuwe strengere maatregelen volgen. Dat is de oproep om, zoals ze dat in de afgelopen periode weleens vaker hebben gedaan, naar aanleiding van die strengere of langer geldende maatregelen vooral ook te gaan wegen, samen met ondernemers, samen met vakbonden, of dit lopende steunpakket ook met de aanvullingen nog wel voldoende is.”

Geen harde toezegging, wel snelle evaluatie

De oppositie wilde harde toezeggingen dat de voorgenomen versobering van de steunmaatregelen in januari na de nieuwe coronamaatregelen van tafel gaat. Die toezegging komt er nu nog niet, maar het kabinet heeft tot nu toe wel steeds gezegd dat de noodsteun moet mee ademen met de economische situatie zoals die zich ontwikkeld tijdens de coronacrisis. De ministers Wiebes en Koolmees beloofden daarom dinsdag binnen enkele weken met een evaluatie te komen over de vraag of de beoogde afbouw van verschillende steunmaatregelen (zoals de geleidelijke versobering van de NOW) vanaf volgend jaar nog verantwoord is. “We houden continu een vinger aan de pols”, zei minister Koolmees. “We hebben wekelijks overleg met de sociale partners, met de werkgevers en de werknemers, over nieuwe ontwikkelingen. Dat hebben de heer Wiebes en ik ook deze week weer. Daarom kunnen we ook steeds weer aanvullingen presenteren. De heer Wiebes heeft net in eerste termijn al toegezegd dat we dat ook voor de volgende fase weer gaan doen.”