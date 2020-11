Opvallend: ING ziet afname kredietvraag

Grote bedrijven hebben het afgelopen kwartaal minder krediet gevraagd bij ING. Dit is opvallend omdat het bedrijfsleven klaagt dat banken de hand op de knip houden.

Kredietfaciliteit

Volgens CEO Steven van Rijswijk van ING is de afname logisch te verklaren. In het eerste kwartaal hebben grote bedrijven massaal krediet opgenomen om, met het oog op de naderende crisis, voldoende liquide te blijven. Veel bedrijven zitten aan het maximum van hun kredietfaciliteiten, of hebben in het derde kwartaal een deel van hun leningen terugbetaald. Dit verklaart volgens Van Rijswijk waarom er minder vraag naar kredieten is. Een woordvoerder van ING vult aan dat er ook bij het MKB een verminderde vraag naar leningen zichtbaar is. Hij verklaart dit mede uit het verslechterde economische klimaat, waardoor investeringen worden uitgesteld.

Resultaat

ING boekte in het derde kwartaal een brutowinst van 1,2 miljard euro. Dat is 37 procent minder dan in het derde kwartaal van 2019. De baten daalden met bijna 7% tot 4,3 miljard euro. De bank wijdt dit onder meer aan lagere rentestanden, tegenvallende valutakoersen en dus ook een verminderde vraag naar leningen.

IFRS 9

IFRS 9 had in het derde kwartaal een forse impact op de voorzieningen. Door betere economische vooruitzichten zou er 380 miljoen euro uit de stroppenpot moeten vrijvallen. ING heeft dit boekhoudkundige effect gecompenseerd met een management overlay van 552 miljoen euro. ‘We hebben een hele stevige voorziening gedaan in Q1 en Q2’, aldus Van Rijswijk op BNR. ‘In Q3 zou daar een deel van vrijvallen. We hebben die vrijval niet genomen, maar vooruitgeschoven. Daarbij hebben we ook extra voorzieningen genomen.’