Kabinet deelt analyses over arbeidsmarkt, schuift hervorming door

Het kabinet deelt de hoofdlijnen van de analyse van de rapporten van de WRR en Commissie-Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt, maar schuift hervormingen door naar een volgend kabinet. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op de rapporten die minister Koolmees en staatssecretaris Van ‘t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Borstlap en WRR

De Commissie Borstlap bracht begin dit jaar advies uit aan het kabinet en pleitte daarbij voor een totale hervorming van de spelregels op de arbeidsmarkt. Die hervorming zou de kloof tussen werknemers, zelfstandigen en flexwerkers moeten dichten. Dat betekent ingrepen in de loonbelasting, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kwam ook begin dit jaar met het rapport ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’

Kabinet deelt hoofdlijnen

Het kabinet deelt de hoofdlijnen van de analyse van beide rapporten, melden Koolmees en Van ‘t Wout nu. ‘Ook voelt het kabinet zich door de rapporten ondersteund in de ingeslagen richting deze kabinetsperiode’, schrijven de twee. ‘Maar een nieuwe toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt een lange adem. Het kabinet treft daarom de komende maanden voorbereidingen zodat een nieuw kabinet de aanbevelingen verder ter hand kan nemen.’

Door naar volgend kabinet

‘Onze samenleving, en dus onze arbeidsmarkt, wordt geteisterd door een crisis van een formaat dat ongekend is in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. De noodzaak om onze arbeidsmarkt hervormen is door deze crisis onderstreept’, schrijven Koolmees en Van ‘t Wout. ‘Maar door de inspanning die de Covidcrisis van de overheid vraagt, en de verkiezingen die daardoor rap dichterbij zijn gekomen, moet het kabinet de volgende grote stap aan het volgende kabinet laten. Om het volgende kabinet daartoe in de gelegenheid te stellen zullen richting de kabinetsformatie de noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen.’

Mogelijkheden uitwerken

Om het mogelijk te maken dat een volgend kabinet aan de slag kan met de dringende aanbevelingen uit de rapporten, laat het kabinet vast verschillende mogelijkheden uitwerken die bij de formatie gebruikt kunnen worden. Zo bekijkt het ministerie onder andere hoe vaak mensen eigenlijk ergens werken terwijl degene voor wie ze werken niet hun baas is. Daarnaast komt er een onderzoek naar platforms. Het kabinet gaat uitwerken of het mogelijk is bemiddeling van arbeid via een platform in beginsel als loondienst aan te merken, tenzij het platform kan bewijzen dat het werk mag laten uitvoeren door een zzp’er.

Lees de volledige kabinetsreactie in de Kamerbrief met reactie kabinet op rapporten Commissie-Regulering van Werk en WRR