NBA publiceert NOW-voorbeeldbrieven

De NBA heeft de opdrachtbevestiging en bevestigingsbrief bij de aanvraag tot vaststelling voor NOW-Standaard 3900N en de bevestigingsbrief (Nederlands) voor NOW-Standaard 4415N online gezet.

De opdrachtbevestiging is er alleen in het Nederland, de bevestigingsbrief voor standaard 3900N is er ook in het Engels. De enige brief die nog niet online staat is de bevestigingsbrief voor derdenverklaring. De NBA hoopt deze in de loop van november online te kunnen zetten. Dit zijn nog niet de formele NBA-voorbeeldteksten. De komende maanden werkt de NBA aan de volgende aanpassingen:

de onderwijscontroleverklaring actualiseren in de NBA-verklaringengenerator

de uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties mogelijk maken in de NBA-verklaringengenerator

rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie updaten.

Download hier de brieven.