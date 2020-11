ZZP-wet waarschijnlijk niet gehandhaafd per 1 januari

De zzp-wet (DBA) zal niet per 1 januari worden gehandhaafd. Dat melden Haagse bronnen aan BNR. Het is niet de eerste keer dat de controle op schijnzelfstandigheid wordt uitgesteld.

Webmodule vertraagd

Dit keer is de coronacrisis de boosdoener, aldus BNR. De ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn grotendeels dezelfde specialisten arbeidsrecht die de corona-noodpakketten uit de grond stampten. Zij zaten nog te wachten op een webmodule, waarvan dit najaar een pilot komt. En dus gaat de Belastingdienst het per 1 januari niet controleren, want het moet klaar.

Kwaadwillenden aangepakt

Mogelijk duurt het nog tot 2022 voordat de wet-DBA gehandhaafd wordt. Dat komt omdat de pilot nog getest moet worden. Maar bij de meest schrijnende, malafide gevallen, waarbij ook sprake is van kwaadwillendheid, zal de overheid wel ingrijpen. Zzp’ers die de boel niet opzettelijk belazeren, hoeven niet ongerust te zijn omdat het bijna 1 januari 2021 is. Het betekent, al met al, dat minister Wouter Koolmees de uitvoering van de zzp-wet in deze kabinetsperiode niet gaat meemaken. Al lijkt de kans klein dat zijn eventuele opvolger het hele dossier overboord gooit. Daarvoor heeft het rapport-Borstlap te veel gewezen op kwetsbaarheden op de arbeidsmarkt.

Bron: BNR