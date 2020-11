De Tweede Kamer heeft de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. Er worden drie maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt in het wetsvoorstel.

Voor deelnemers aan een pensioenregeling wordt het door de nieuwe wet mogelijk om tot 10% van het door hun opgebouwde pensioen ineens te kunnen opnemen op de pensioeningangsdatum. Het wetsvoorstel regelt verder ook een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing (heffing over regelingen voor vervroegde uittreding) en een uitbreiding van het verlofsparen, zodat werknemers op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. De Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 worden hiervoor gewijzigd.

Moties en amendement aangenomen

De Kamer nam een amendement aan over een evaluatie van het bedrag ineens na 2 jaar. In drie aangenomen moties wordt het kabinet respectievelijk verzocht experimenten met pensioenopbouw door zelfstandigen te faciliteren, te inventariseren of mensen met een zwaar beroep daadwerkelijk eerder kunnen stoppen en de mogelijkheden voor werkgevers te onderzoeken om gespaarde verlofdagen onder te brengen bij een derde partij.

Twee last minute wijzigingen

In de Tweede nota van wijziging kwam de minister enkele dagen voorafgaand aan de stemming nog met twee wijzigingen van het wetsvoorstel. In de wet is vastgelegd dat de gedeeltelijke afkoop op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen dient plaats te vinden. Met de nota van wijziging werd voorgesteld dat de afkoop in bepaalde gevallen ook op één ander vast moment kan plaatsvinden, namelijk in de maand februari volgend op het jaar waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het effect is dat er dan geen AOW-premie is verschuldigd over het bedrag ineens.

Ook werd in de nota nog de wijziging voorgesteld om in de inwerkingtredingsbepaling de mogelijkheid tot terugwerkende kracht op te nemen voor de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof. Deze mogelijkheid wordt zekerheidshalve gecreëerd met het oog op de in het pensioenakkoord gemaakte afspraak dat wordt gestreefd naar inwerkingtreding van deze maatregelen met ingang van 1 januari 2021.

