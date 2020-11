Branchevereniging waarschuwt: fors deel horecabedrijven staat op omvallen

Aanvullende steun op korte termijn aan horecabedrijven is keihard noodzakelijk om te voorkomen dat meer dan 50% van de sector binnenkort failliet gaat, waarschuwt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De branchevereniging reageert daarmee op het laatste OMT-advies en gesprekken die het voert met de overheid en MKB-Nederland. Op basis daarvan lijkt de kans dat er op korte termijn versoepelingen voor (delen van) de horeca komen voor medio januari uitermate klein, verwacht KHN.

Grote zorgen

‘Het toekomstperspectief is deze week volledig weggeblazen: de financiële gevolgen vanwege de overheidsmaatregelen zijn desastreus. Dit zorgt voor een uitermate somber beeld voor de horeca voor de komende 1,5 maand’, stelt KHN. De branchevereniging maakt zich daarom grote zorgen over het toekomstige horecalandschap.

Enquête onder achterban

Uit een recente enquête van KHN blijkt dat horecaondernemers verwachten dat de omzet in 2020 met 50% zal dalen ten opzichte van 2019. Inmiddels is er door ondernemers 3,5 tot 4 miljard euro aan reserves en privévermogen in hun bedrijf gestoken. ‘De reserves zijn nu op, horecabedrijven staan op omvallen en de sector kan niet langer wachten op openingsperspectief’, waarschuwt KHN. ‘De horeca kan en wil op een veilige manier – volgens protocol en mét slimme maatregelen – zo snel mogelijk de deuren openen, maar dat wordt gezien de uitspraken van de laatste dagen dan na de kerstvakantie. Aanvullende steun op korte termijn is keihard noodzakelijk om te voorkomen dat meer dan 50% van de sector op korte termijn failliet gaat. KHN roept het kabinet op daar per omgaande uitsluitsel over te geven.’

‘Ondernemers zijn wanhoop nabij’

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Horecaondernemers zijn de wanhoop nabij. De paniek en onrust is groot, ondernemers zijn radeloos. De volksgezondheid staat voor de horeca ook op nummer 1, dit hebben we de afgelopen 9 maanden bewezen. We zoeken absoluut niet de randen op, maar de hele sector wordt nu lijkt het opgeofferd voor de volksgezondheid, terwijl er geen evenredige steun c.q. perspectief wordt geboden. Dit is niet eerlijk tegenover alle ondernemers die hun levenswerk in rook zien opgaan, met pijn in het hart afscheid moeten nemen van betrokken medewerkers en op korte termijn – zonder extra steun – niet eens meer open kunnen omdat ze failliet zijn. Ik doe dan ook een klemmend beroep op het kabinet, om zo snel mogelijk met toezeggingen voor aanvullende steun te komen en met ons mee te werken richting een verantwoorde opening uiterlijk 12 januari, maar liever eerder.”