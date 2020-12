Kunstmatige intelligentie, volautomatische loonruns; de salarisadministrateur van nu heeft al allerlei slimme technologie tot z’n beschikking. Wat zal de toekomst nog brengen?

Een eerste voorspelling: ‘De salarisadministratie van de toekomst zal als een zelfrijdende auto functioneren.’ Eh, pardon?

Vorige week doken we in de geschiedenis van het loonstrookje en de salarisadministratie. We concludeerden: we zijn van ver gekomen. Tegenwoordig kunnen Nmbrs-klanten gebruik maken van slimme technologie die er bijvoorbeeld voor zorgt dat werknemers hun eigen verlofdagen kunnen invoeren, workflows grotendeels geautomatiseerd zijn en onregelmatigheden in de loonrun met behulp van AI (kunstmatige intelligentie) opgespoord worden. Daarmee verandert ook het werk van de salarisadministrateur. Die kan zich nu focussen op vakinhoudelijke zaken — een ‘payroll hero’ worden, zoals Nmbrs dat graag noemt. Zo ver zijn we nu dus al. Hoe gaat de toekomst van salarisadministratie eruit zien? We verkennen ‘m met Nmbrs-oprichter Michiel Chevalier en Marco Hamelink, directeur van Sigma Personeelsdiensten, een trouwe Nmbrs-klant.

‘Nog meer systemen worden aan elkaar geknoopt’

‘De gemakkelijkste voorspelling om te maken, is dat steeds meer gedigitaliseerd en geautomatiseerd wordt,’ zegt Hamelink. ‘Ja, er kán al een heleboel, maar nog niet iedereen maakt er gebruik van. Zo krijgen we van sommige klanten tijdregistraties aangeleverd in een Word-bestand. In plaats daarvan kunnen ze natuurlijk beter een tijdregistratie-app gebruiken die met Nmbrs gekoppeld wordt. Hier valt dus nog veel te winnen, en daar adviseren we onze klanten daar graag in.’

Hamelink ziet een toekomst voor zich waarin steeds meer systemen aan elkaar gekoppeld worden. Dat zou een hoop data opleveren. Als die goed (en automatisch) geanalyseerd wordt, levert dat relevante inzichten op, oftewel business insights. (Met één been staan we overigens al in die toekomst, lees hier hoe De Jong & Laan namens hun klanten lering uit data trekt via een koppeling met Nmbrs.)

‘Data wordt pas waardevol als je het kan samenbrengen en analyseren’

Ook Nmbrs-oprichter Michiel Chevalier voorspelt dat we in de toekomst meer met data kunnen doen. ‘Salaris- en HR-data wordt pas waardevol als je het combineert met data uit andere hoeken van het bedrijf. Het is bijvoorbeeld interessant om te weten hoeveel een bepaalde medewerker oplevert, met ernaast zijn of haar verzuimpercentage, salaris en employee happiness-score. Data kan als het ware voor HR-professionals en salarisadministrateurs een interessante röntgenfoto van de bedrijfsvoering opleveren. Een voorwaarde is wel dat al die verschillende data uitwisselbaar is, dus in een met elkaar compatible format wordt opgeslagen. Dat is iets waar Nmbrs voor zorgt.’

Allemaal kleine robotjes

Als Chevalier verder in de toekomst kijkt, ziet hij dit: een salarisadministratie als zelfrijdende auto. Eh, pardon? Chevalier: ‘In de zelfrijdende auto hoeft de chauffeur in principe niets te doen. Alleen als het mis dreigt te gaan, dan trilt het stuur om ‘m erop te wijzen dat een handeling nodig is. Het is niet één robot die de auto vooruit doet gaan, het zijn tal van kleine robotjes met elk een eigen taak: een sensor die let op het overige verkeer, een camera die verkeersborden en -lichten leest… Zo zie ik ook de salarisadministratie van de toekomst voor me: veel kleine robotjes en programmeerregels die samen het volledige payrollproces regelen.’

Ook deze toekomst is voor een deel al gearriveerd. Nmbrs-klanten hebben allerlei (zelflerende) robots tot hun beschikking die we Numbees noemen. Zij zijn volgens Chevalier ‘de kroonjuwelen van Nmbrs’. Er is bijvoorbeeld een robot die tijdens het invoeren van de gegevens van een nieuwe medewerkers gelijk een voorstel doet voor een marktconform salaris. En er zijn robots die vaste looncomponenten berekenen of loonruns kunnen checken op afwijkingen. Omdat ze zelflerend zijn, worden de robotjes elke keer dat ze gebruikt worden een beetje beter.

‘Salarisadministrateur wordt problem solver’

Vergaande automatisering dus in de salarisadministratie van de toekomst, net zoals in de zelfrijdende auto. Maar er zitten straks nog steeds mensen achter het stuur, denkt Chevalier. ‘De salarisadministrateur van de toekomst wordt een problem solver in plaats van een uitvoerder. Het systeem geeft aan welke problemen opgelost moeten worden. Dat is de toekomst die ik voor me zie: je komt op je werk, logt in en je ziet in één oogopslag op een soort dashboard welke lampjes branden, dus welke afwijkingen of taken je aandacht nodig hebben.’

Het vak van salarisadministrateur zal veranderen. Maar het blijft minstens zo interessant en achteroverleunen is er ook in de toekomst niet bij. Dat denkt Marco Hamelink, directeur van Sigma Personeelsdiensten: ‘We zien nu al dat alle tijd die vrijkomt dankzij automatisering, weer opgevuld wordt met het bijhouden van almaar complexer wordende wet- en regelgeving. Onze klanten kloppen nu veel meer dan vroeger bij ons aan voor advies daarover. Die nieuwe, meer adviserende rol vervullen we graag, ook in de toekomst.’

‘Mensenhanden blijven nodig’

‘Realiseer je ook,’ gaat Hamelink verder, ‘dat de salarisadministratie op sommige punten juist weer maatwerk wordt. Denk bijvoorbeeld aan een mobiliteits- of cafetariabudget waarvan iedere werknemer zelf bepaalt waaraan hij of zij het besteedt. Mensenhanden blijven essentieel.’ Nee, ook in de toekomst is de salarisadministrateur niet iemand die slechts op de knoppen drukt. Hamelink: ‘De processen mogen dan eenvoudiger worden, tegelijkertijd wordt het vak complexer en onze dienstverlening persoonlijker.’