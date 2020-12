ZZP’ers gebruiken vaker boekhoudsoftware   

70% van de ondervraagde ZZP’ers maakt nu gebruik van boekhoudsoftware, blijkt uit de ZZP Barometer. Vorig jaar was dat nog 50%. Eenderde van deze groep heeft ook een boekhouder of accountant.

Excel

Dertig procent van de 481 geënquêteerde ZZP’ers gebruikt dus geen boekhoudsoftware. Tweederde van hen zegt aan een excelsheet genoeg te hebben. Een kwart van deze groep laat de boekhouding over aan een boekhouder/accountant. Daarmee luidt de conclusie dat 70% van de ZZP’ers in dit onderzoek met boekhoudsoftware werkt, 20% met excel en 7,5% de boekhouding aan een boekhouder/accountant uitbesteedt. Van de respondenten die geen boekhoudsoftware gebruiken geeft een kwart aan dat ze wel boekhoudsoftware zouden aanschaffen als ze geholpen worden met een opstartservice waarbij hun boekhouding voor ze wordt ingericht. Voor de goede orde: Nederland telt meer dan 1,2 miljoen zzp’ers.

Boekhoudsoftware kiezen

Meer dan 44% van de respondenten zoekt zelf hun boekhoudsoftware uit. 21% geeft aan zich vooral te laten leiden voor vrienden/collega’s. 16% maakt gebruik van dezelfde boekhoudsoftware als de accountant/ boekhouder. De top 5 van meest gebruikte boekhoudsoftware uit dit onderzoek bestaat uit: e-Boekhouden, Snelstart, MoneyMonk, Acumulus en Moneybird.

Belangrijke onderdelen

In het onderzoek is gevraagd naar de mate van belangrijkheid van enkele onderdelen binnen boekhoudsoftware. Het inscannen van bonnetjes via mobiel werd door de respondenten met een cijfer 6.7 op een schaal van 10 redelijk bevonden. Dat de boekhoudsoftware ook een factuurprogramma bevat krijgt een 7.3, dat je je eigen opmaak op de factuur kan zetten een 8.3.

Kostprijs

Er zijn grote verschillen in de uitkomsten op de vraag hoeveel de respondenten bereid zijn te betalen voor hun boekhoudsoftware. 14% wil helemaal niet betalen voor software, maar er is ook een groep van 11% die wel meer dan € 35,- wil uitgeven per maand. Iets meer dan een derde van de respondenten heeft tot € 15,- per maand over voor boekhoudsoftware en 23% wel € 25,- per maand.