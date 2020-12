EY neemt openlijk afstand van Centric

EY, voormalig accountant van ICT-bedrijf Centric, heeft zich in een brief openlijk gedistantieerd van het bedrijf, na herhaalde beschuldigingen dat gemanipuleerde jaarcijfers zouden zijn goedgekeurd.

Begin dit jaar lag EY al in de clinch met Centric over de jaarrekening 2018. Het bedrijf van miljonair Gerard Sanderink wilde de al gedeponeerde jaarrekening laten corrigeren vanwege grote afwijkingen: er zou geen 18 miljoen euro winst zijn gemaakt maar 11 miljoen euro verlies. Daardoor zouden ten onrechte bonussen zijn uitgekeerd. Maar EY weigerde aanpassing en stopte alle werkzaamheden voor Centric.

Bonussen aan zichzelf

De kwestie kwam vrijdag weer naar voren in een zaak voor het gerechtshof. Het is een van de vele juridische steekspellen waarin Sanderink, ook eigenaar bouwbedrijf Strukton, de laatste jaren een hoofdrol opeist. Centric beschuldigt twee vertrokken directeuren, die een bonus aan zichzelf zouden hebben uitgekeerd op basis van die (volgens Centric) gemanipuleerde en door EY goedgekeurde jaarcijfers.

Zelf om ontbinding gevraagd

Vrijdag stonden de twee ontslagen Centric-directeuren voor de rechter: commercieel directeur en bestuurder Hans Schrijver en directeur detachering Pieter van der Stoel. Zij hadden zelf om ontbinding van het arbeidscontract gevraagd omdat hun werkgever ‘ernstig verwijtbaar’ had gehandeld. Ze kregen allebei een royale ontslagvergoeding van meerdere tonnen. Sanderink bleek begin dit jaar al Schrijver ervan te hebben beschuldigd ten onrechte een bonus aan zichzelf te hebben uitgekeerd, onder meer doordat de gewraakte jaarcijfers van 2018 veel rooskleuriger hebben voorgesteld dan ze waren. Dat had EY als controlerend accountant niet opgemerkt, aldus Sanderink. De advocaat van Schrijver liet vrijdag een brief zien waarin EY zich openlijk distantieert van de uitlatingen van Centric en de advocaat van Schrijver machtigt om de rechters van ‘feitelijke onjuistheden’ op de hoogte te brengen.

Kickbokser

Centric beticht Schrijver ook van het ongebreideld binnenhalen van projecten zonder na te gaan of Centric daar wel wijzer van werd. Zo zouden activiteiten van pensioenuitvoerder Syntrus Achmea over zijn genomen tegen ongunstige tarieven. Van der Stoel zou maar halve dagen hebben gewerkt en medewerkers angst hebben ingeboezemd vanwege zijn kickboks-hobby.

Het hof doet naar verwachting in maart uitspraak.

Bron: FD