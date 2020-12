Fiscus tipt: controleer voorlopige aanslag extra goed

De Belastingdienst is begonnen met het versturen van de voorlopige aanslagen voor 2021. Het gaat om ruim 4,2 miljoen burgers en ondernemers. In verband met de coronacrisis is extra goed controleren van de gegevens geboden.

De voorlopige aanslag is gebaseerd op gegevens die al bekend zijn: die hebben veelal betrekking op 2019 of de lopende voorlopige aanslag voor 2020. ‘De Belastingdienst verwacht dat de situatie van mensen veranderd kan zijn door de coronacrisis.’ De fiscus raadt mensen daarom nadrukkelijk aan om extra goed te controleren of de gegevens nog wel kloppen. ‘We adviseren ontvangers van een voorlopige aanslag daarom om de gegevens goed te controleren. En om in te schatten of deze gegevens nog kloppen voor 2021. Is dat niet het geval? Dan raden we mensen aan om de persoonlijke of financiële situatie voor 2021 zo nauwkeurig mogelijk in te schatten en waar nodig de gegevens te wijzigen. Dan kan de Belastingdienst de meest actuele gegevens gebruiken om een bijgestelde voorlopige aanslag te sturen.’ Nalaten van het aanpassen van de voorlopige aanslag kan tot het terugbetalen van te veel ontvangen bedragen leiden.

Niet te snel betalen

De voorlopige aanslag 2021 heeft al een dagtekening in januari 2021. Als er betaald moet worden, doe dat dan pas na de datum van dagtekening. Anders stort de Belastingdienst het geld weer terug.