NBA start werving nieuwe voorzitter

De NBA is gestart met de werving van een nieuwe voorzitter. De termijn van huidig voorzitter Marco van der Vegte loopt over een jaar af, die van bestuurslid Jan Wietsma eindigt in juni 2021. ‘De door het bestuur geselecteerde kandidaten zullen worden voorgedragen tijdens de ledenvergadering van juni 2021.’

Het algemene bestuurslid krijgt de portefeuille MKB en innovatie. Het moet ‘nadrukkelijk een niet-titeldrager, met ervaring rondom innovatie en MKB’, zijn. Voor de nieuwe voorzitter geldt: ‘Wij spreken als bestuur uit dat het bij voorkeur een titelhouder moet zijn, maar niet per se. Wij denken aan een AiB’er of iemand van een klein of middelgroot kantoor, maar nadrukkelijk staat de vacature straks open voor elke RA, AA of niet-accountant’, aldus Van der Vegte. De NBA kenschetst de beoogd voorzitter verder als iemand met ‘ruime en stevige ervaring als bestuurder en/of toezichthouder’. ‘Zij of hij is boegbeeld voor het beroep, verbindend en met visie op de ontwikkeling van het vak. Het bestuurslid heeft ervaring als financieel eindverantwoordelijke in het MKB/bedrijfsleven en heeft kennis op het gebied van digitalisering, educatie en IT/datamanagemen. Voor beide bestuursposities wordt gezocht naar kandidaten die gedreven zijn door ontwikkeling, positief-kritisch en onafhankelijk, samenwerkingsgericht en communicatief, met gevoel voor bestuurlijke en politieke setting.’

De NBA heeft afgelopen zaterdag geadverteerd in NRC, aanstaande zaterdag volgen FD, NRC en de Volkskrant.

Verplichte cursus over continuïteit

Het bestuur heeft in de vergadering van afgelopen week verder gesproken over onderwerp ‘continuïteit’, dat een verplicht PE-onderwerp wordt. Dat zal voor openbaar accountants in de controlepraktijk en intern accountants worden aangeboden in de vorm van een verplichte cursus van 4 uur. ‘Daarbij wordt aangehaakt bij hetgeen hierover in de controlestandaarden is bepaald. Omdat de regelgeving voor openbaar accountants in de samenstelpraktijk en accountants in business veel beperkter is, en hun werk in de praktijk zeer divers, wordt voor hen ‘continuïteit’ als verplicht thema aangewezen (ook maximaal 4 uur). Hierdoor gelden er voor hen wel inhoudelijke criteria voor het te volgen onderwerp, maar is invulling van het type activiteit vormvrij.’ Het curriculum voor het verplichte onderwerp en de inhoudelijke criteria worden nader uitgewerkt en in april vastgesteld.

NBA trekt online meer publiek dan offline

De coronacrisis heeft de NBA geholpen het bereik te vergroten, aldus het bestuur. ‘Door online evenementen hebben wij een nieuwe doelgroep binnen haar leden weten te bereiken, die voorheen niet aan NBA-evenementen deelnam. Bereikte de NBA met haar events in 2019 bijna 4.000 unieke leden, in 2020 is dit aantal meer dan verdubbeld tot bijna 9.500 leden.’ De NBA wil nog voor eind volgende week een publicatie doen over de impact van Covid-19 op de controle en verklaring.