SZW onderzoekt administratiekantoor Tentoo

De Inspectie SZW is enkele weken geleden een onderzoek gestart naar administratiekantoor Tentoo. Het gaat om schijnzelfstandigheid en het onderbetalen van medewerkers van regionale omroepen.

Tentoo

Tentoo begon in 1992 als een van de eerste in Nederland met payrolling. Bijna dertig jaar later is het kantoor onderdeel van de Brisker Group, een HR-dienstverlener. Met 90 specialisten biedt het in Amsterdam gevestigde Tentoo behalve payroll ook ZZP-support en HR-diensten.

Klachten van FNV

De inspectie SZW onderzoekt klachten over schijnzelfstandigheid en het onderbetalen van medewerkers van RTV Oost en Omroep Brabant. Administratiekantoor Tentoo, dat het personeel van deze regionale omroepen uitbetaalt, moest contracten en andere papieren afstaan. Verder gaat de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, een steekproef houden bij deze regionale omroepen. Dit alles gebeurt op verzoek van de FNV. Centraal staat de vraag of Tentoo en de omroepen zich houden aan de Wet allocatie arbeid door intermediairs. Iedereen is verplicht mee te werken.

Schimmige constructie

In de Volkskrant zegt een woordvoerder van de FNV: ‘We hebben bij de Inspectie melding gedaan van een gegrond vermoeden dat bij deze omroepen sprake is van schijnconstructies, bedoeld om de cao te ontduiken. Bij de meeste andere regionale omroepen gebeurt hetzelfde.’ Concreet gaat het erom dat Omroep Brabant en RTV Oost journalisten en technici inhuren die geen werknemer zijn én geen zelfstandige. ‘Ze maken gebruik van een schimmige fiscale constructie: het fictieve dienstverband, op basis van het rariteitenbesluit.’ Voordelen voor de omroepen zijn onder meer dat ze niet hoeven door te betalen als personeel ziek wordt en dat medewerkers onbeperkt flexibel inzetbaar zijn. De FNV vindt dat de regionale omroepmedewerkers onderbetaald worden van publiek geld. In de praktijk doen ze precies hetzelfde werk als medewerkers in vaste dienst. Alleen vallen ze niet onder de cao en bouwen ze geen pensioen en vakantierechten op. Dit is mogelijk omdat ze via Tentoo worden uitbetaald. Het administratiekantoor is volgens FNV hiermee onderdeel van de ter discussie staande constructie.

Ruimte voor interpretatie

De RPO, het overkoepelend orgaan van de regionale omroepen, vindt dat de FNV te grote woorden gebruikt. Er is volgens de RPO geen sprake van dat omroepen doelbewust de wet omzeilen maar laat de wetgeving ruimte voor interpretatie. Volgens sommige juristen zou dit een legitieme manier zijn om personeel in te huren, volgens anderen niet. De RPO vindt het daarom goed dat de inspectie ernaar kijkt. Zo kan er duidelijkheid komen over deze vormen van contracteren. De inspectie verwacht zeker een half jaar met het onderzoek bezig te zijn. Daarna komt er een rapport, waarmee de vakbond eventuele stappen, zoals bijvoorbeeld een rechtszaak, kan zetten.

Contract beëindigd

Omroepen en Tentoo hebben al naheffingen betaald aan omroepmedewerkers. Maar dit zou samenhangen met fouten in ‘individuele gevallen’. Ook hebben alle regionale omroepen besloten dat ze uiterlijk in de loop van 2021 geen personeel meer zullen inhuren via Tentoo. Dat regionale omroepen stoppen met Tentoo is jammer, zegt Patrick Bakker, ceo van de Brisker Group in de Volkskrant. ‘Ik ben wel verbaasd dat de FNV de inspectie inschakelt. We zijn ervan overtuigd dat we ons aan de wet houden. In incidentele individuele gevallen is iets misgegaan, en hebben we dat gecorrigeerd. Wat dat betreft zijn we afhankelijk van onze opdrachtgevers, de omroepen. Zij stellen de arbeidsvoorwaarden vast. Daarover voeren we al langer constructieve gesprekken met de bond. Hoe dan ook, we werken volledig mee aan het onderzoek.’

Bron: Volkskrant