Stuurgroep Publiek Belang: verplicht fraudewerkzaamheden melden in controleverklaring

De Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) van de NBA heeft het programma voor 2021-2023 bekendgemaakt. De stuurgroep wil dat met ingang van volgend jaar de controlerend accountant verplicht gaat melden welke werkzaamheden zijn verricht in het kader van fraudebestrijding en continuïteit van de onderneming.

De stuurgroep concentreert zich vooral op de thema’s fraude, continuïteit en vernieuwing van de audit. ‘Het vergroten van de relevantie van het ‘auditberoep’ staat daarbij centraal. Het plan zoekt aansluiting bij de agenda van de kwartiermakers toekomst acccountancysector. ‘Ook wordt verder gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de audit, met name waar het gaat om transparantie en verantwoording en een kwaliteitsgerichte cultuur. Ook wil de stuurgroep externe stakeholders meer betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de agenda.’ Het verbeterprogramma voor de auditpraktijk is opgedeeld in een OOB- en een niet-OOB-agenda. ‘Speciaal met het oog op de circa 270 niet-OOB-vergunninghouders die wettelijke controles uitvoeren, wordt een Platform nOOB opgericht.’

Verplichte melding fraudewerkzaamheden

Accountants hebben een sleutelrol in het bestrijden van fraude, corruptie en witwassen; de stuurgroep vindt deze thema’s dan ook prioriteit. ‘Het project Fraude richt zich op verbeteren van fraudedetectie, -preventie en -rapportage door de accountant. Daarbij hoort de ontwikkeling en verbetering van het instrumentarium voor accountants. Ook zal een community Financiële Veiligheid worden opgezet, evenals een expertpanel voor casuïstiek.’

Vanaf 2022 moet na een pilotperiode, als het aan de stuurgroep ligt, een verplichte melding van fraudewerkzaamheden onderdeel worden van de controleverklaring. Ook komt er een fraudeprotocol voor bedrijven en organisaties, als aanvulling op het bestaande fraudeprotocol voor accountants. De stuurgroep wil ook een onderzoek (laten) doen naar het competentieniveau van accountants ten aanzien van fraude.

Aandacht continuïteit onvoldoende

Veel gebruikers vinden de manier waarop continuïteit aan de orde komt in de controleverklaring van de accountant onvoldoende, zo stelt de stuurgroep. ‘Ook wordt soms getwijfeld aan de aard en kwaliteit van door accountants uitgevoerde werkzaamheden. Verder ziet de stuurgroep, mede door innovatie en digitalisering en aangewoekerd door de coronacrisis, een verhoogd risico op disruptie van sectoren of individuele ondernemingen. Daarom is ook continuïteit een speerpunt in het programma.’ Net als de fraudewerkzaamheden moeten ook de verrichte werkzaamheden in het kader van continuïteit in de controleverklaring in 2022 verplicht worden gemeld.

Fundamentele principes ter discussie

Binnen het project ‘Vernieuwing audit’ wil de stuurgroep ‘een aantal fundamentele principes ter discussie te stellen en verkennen of we zo kunnen komen tot een verdere innovatie van beroep en bestel’. De aanbevelingen van onder meer MCA en CTA en de voorstellen van Sir Donald Brydon bieden daarbij ‘een waardevolle leidraad’. Belangrijk is de ontwikkeling van een framework voor alle vormen van corporate reporting, zowel financieel als voor andere informatie. De projectgroep die zich richt op de vernieuwing van de audit wil daarnaast principes als geheimhouding of vertrouwelijkheid evalueren ‘in de context van gewijzigde maatschappelijke opvattingen rond verantwoording en transparantie’.

Lees hier het programma van de Stuurgroep Publiek Belang