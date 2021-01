Landelijke Landbouwnormen 2020 beschikbaar

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2020 gepubliceerd. Hierin zijn de normbedragen voor 2020 te vinden voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

De normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor de biologische land- en tuinbouw zijn er geen aparte normen, omdat deze sector te divers is om er normen voor te ontwikkelen. De belangrijkste verandering in de Landelijke Landbouwnormen 2020 is dat er in hoofdstuk 8 geen normen meer zijn opgenomen voor de nertsen.

Geldigheid

Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gelden de normen voor het kalenderjaar 2020 en voor het gebroken boekjaar dat begint in 2020 en eindigt in 2021, bijvoorbeeld een boekjaar van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021. Bij een gebroken boekjaar moeten de normen dus ook worden gebruikt voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 en de aangifte vennootschapsbelasting 2020. De normen zijn pas na afloop van het kalenderjaar bekend, waardoor het kan zijn dat in de administratie van 2020 de normen van 2019 zijn gebruikt. Dit moet worden gecorrigeerd in de aangifte 2020, behalve als er gebruik wordt gemaakt van een gebroken boekjaar.

Landelijke Landbouwnormen 2020