PERSONALIA | Raneesh Jagbandhan treedt toe tot PwC-directie

Met ingang van 1 januari is Raneesh Jagbandhan toegetreden tot de directie van PwC Accountants N.V. Hij volgt Michel Adriaansens op, die zich als hoofd van de afdeling Risk Assurance zal richten op de verdere ontwikkeling van andere assurance-opdrachten, zoals data-analyse en controle van niet-financiële informatie. Raneesh Jagbandhan wordt verantwoordelijk voor het Human Capital beleid en voor de marktactiviteiten binnen de accountancypraktijk van PwC. De directie van PwC Accountants N.V. bestaat verder uit Agnes Koops-Aukes (voorzitter), Joris van Meijel en Wytse van der Molen.

Thema’s

Vanuit zijn Human Capital rol zal Raneesh zich onder andere blijven bezighouden met thema’s als werkdruk, talentmanagement en diversiteit en inclusie: “Meer dan ooit begrijpen we allemaal heel goed dat er balans moet zijn tussen werken en ontspannen, tussen je werk afkrijgen maar ook voldoende tijd hebben voor thuis. Maar ook verbondenheid en gehoord worden zijn thema’s die door de fysieke afstand zichtbaar zijn geworden voor iedereen. Ook als we straks weer wat meer naar kantoor mogen blijven dit, naast de andere uitdagingen van ons prachtige vak, voor ons belangrijke thema’s. Ik vind het een eer om daar, in deze rol, aan bij te mogen dragen.”

Raneesh Jagbandhan

Raneesh Jagbandhan (43) is sinds 2000 als accountant aan PwC verbonden. Hij werkte op verschillende PwC-kantoren, zowel in binnen- en buitenland, vervulde verschillende Human Capital-rollen en was tot voor kort lid van het managementteam van één van de grootste afdelingen binnen de accountancypraktijk van PwC Nederland. Daarnaast was Raneesh betrokken bij het Connected Cultures-netwerk binnen PwC.

Voorzitter Agnes Koops-Aukes: “In Raneesh hebben we een geweldige opvolger gevonden voor Michel en hij is daarmee een welkome aanvulling in ons team. De betrokkenheid en mensgerichtheid van Raneesh zal ons helpen onze wijze van werken verder te innoveren, de talenten van onze collega’s te blijven ontwikkelen en professionals met verschillende achtergronden te binden én te boeien.”