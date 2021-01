PERSONALIA | HVK Stevens benoemt eerste zelf opgeleide partner in de Tax praktijk

HVK Stevens heeft Jeroen Ruijg per 1 januari 2021 benoemd tot partner in de Tax praktijk. Daarmee is hij de eerste partner sinds de oprichting in 2011 die volledig is opgeleid binnen HVK Stevens, meldt het kantoor.

Tijdens zijn studies Econometrie en Fiscale economie aan de UvA in 2012 begon Jeroen als werkstudent bij HVK Stevens. Na zijn afstuderen trad hij in september 2015 fulltime in dienst. Vanaf dat moment heeft hij zich kunnen ontwikkelen bij HVK Stevens binnen de verschillende praktijkgebieden. Jeroen heeft zich de afgelopen jaren, mede door zijn achtergrond als econometrist, gefocust op cryptocurrrencies, het structureren van beleggingsfondsen en investeringen. Daarnaast heeft hij een sterke focus op familiebedrijven en de DGA en bijbehorende onderneming. De komende jaren heeft Jeroen als doel om die focusgebieden verder uit te bouwen, waarbij de advisering centraal blijft staan.

HVK Stevens

HVK Stevens, opgericht in 2011, biedt full-service fiscaal-juridisch advies en heeft een inhouse notariaat. De specialisten bij HVK Stevens zijn gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, goede doelen, families en familiebedrijven. HVK Stevens bedient nationale en internationale cliënten op projecten die variëren in grootte en complexiteit, van advies aan lokale familiebedrijven tot aan listed multinational companies.