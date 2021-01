PERSONALIA | Nieuwe partner en directeur HLB Blömer

Marc Nederend is met ingang van 1 januari 2021 toegetreden als partner bij HLB Blömer accountants en adviseurs. Per 1 januari 2021 is Johan Verkerk benoemd tot directeur accountancy.

Marc Nederend

Marc Nederend (34) is in 2004 gestart bij HLB Blömer en als RA gespecialiseerd in de controle van jaarrekeningen en de daaraan gekoppelde advisering binnen Team Audit. Marc beschikt over een uiteenlopende klantenportefeuille en houdt zich onder andere bezig met de innovatie van de controlepraktijk. Nederend: “Ik ben ontzettend trots dat mij de gelegenheid is geboden om toe te treden als partner. HLB Blömer is groot genoeg om full-service hoge kwaliteit te leveren en innovatief te zijn en klein genoeg om echt aandacht te hebben voor elkaar en onze klanten. Interesse in onze klanten en collega’s, meedenken en kijken naar wat er wel kan, daar ligt de kracht van onze organisatie. Deze persoonlijke benadering maakt HLB Blömer de ultieme organisatie voor mij om op een fijne manier onze klanten van dienst te zijn. Ik wil via deze weg mijn relaties bedanken voor het gestelde vertrouwen en kijk er naar uit om verder te bouwen aan de toekomst van HLB Blömer.”

Johan Verkerk

Johan Verkerk (32) is ruim 11 jaar geleden bij HLB Blömer van start gegaan als assistent accountant, is sinds 2015 ingeschreven in het accountantsregister en hij is verantwoordelijk voor zijn eigen klantenportefeuille binnen de samenstelpraktijk. Verkerk: “Ik ben heel dankbaar dat ik deze stap kan maken. Door de tijd heen heb ik met veel mensen mogen samenwerken binnen en buiten de organisatie en daarbij staat de persoonlijke benadering voorop. Ik wil mijn relaties en collega’s bedanken voor hun tijd en energie. Vanuit deze nieuwe rol ga ik mijn bijdrage leveren om de samenstelpraktijk en de organisatie als geheel verder te laten groeien en ontwikkelen.”