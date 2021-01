Beslaglegging op zorgbonus is wettelijk toegestaan

Schuldeisers mogen beslag leggen op de bonus van €1.000 die aan zorgmedewerkers is uitgekeerd. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, Sociaal Werk Nederland).

De gerechtsdeurwaarders wilden met het kort geding duidelijkheid krijgen over de vraag of er beslag mag worden gelegd op de bonusuitkering. Dat mag dus, maar volgens de rechter is het wel goed mogelijk dat een schuldeiser daarvan afziet, uit respect en waardering voor de zorg in deze moeilijke tijd. Verschillende instanties, waaronder de Belastingdienst, hebben ook al laten weten geen beslag te zullen leggen op de zorgbonus.

Beslag wettelijk mogelijk

In de beslissing komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat een beslag op de zorgbonus wettelijk echter wel is toegelaten. Een belangrijk argument daarbij is dat een meerderheid in de Tweede Kamer na de invoering van de zorgbonus tegen een beslagverbod was. Als de gerechtsdeurwaarder beslag legt op de zorgbonus, maakt hij daarmee geen misbruik van recht.

Aparte beslaglegging

In een tweede onderdeel van de beslissing legt de voorzieningenrechter uit dat de zorgbonus niet onder al lopende loonbeslagen valt. Er zal dus apart beslag op moeten worden gelegd. De voorzieningenrechter raadt de gerechtsdeurwaarder aan hierover contact op te nemen met de schuldeiser. De schuldeiser maakt dan de afweging of de zorgbonus daadwerkelijk in beslag moet worden genomen, of dat de zorgmedewerker deze als waardering voor de bijzondere inzet zelf mag houden.