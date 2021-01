PERSONALIA | Ook Boon breidt partners uit

Boon Accountants Belastingadviseurs uit Apeldoorn heeft directeur André Aartsen tot prtner benoemd. Jeroen Buter is toegetreden tot de directie en eveneens medeaandeelhouder geworden.

‘Ontzettend trots’

Het is een belangrijke stap voor Boon vindt directielid Jan van der Put: ‘Wij zijn ontzettend trots dat Boon een zelfstandig groot Apeldoorns kantoor is én blijft. De toetreding van André en Jeroen zorgt ervoor dat wij een stevige basis hebben voor de toekomst van ons kantoor met 70 medewerkers. In deze bijzondere tijden is het echt van groot belang dat wij er nu en straks voor onze klanten zijn, dat blijft onze grootste taak.’ Boon is lid van Russell Bedford (een (inter)nationale groep van onafhankelijke auditoren) en SRA-gecertificeerd. Terug naar overzicht