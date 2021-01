PERSONALIA | Baker Tilly benoemt drie nieuwe partners

Baker Tilly heeft drie nieuwe partners benoemd: Armando Hermes, Rutger Peelen en Willem Jan Huizinga. Bestuursvoorzitter Ronald Hoeksel: “In deze drie nieuwe partners zie ik een enorme gedrevenheid om hun kennis en ervaring in te zetten voor Baker Tilly en zo een bijdrage te leveren aan onze ambitie om topkwaliteit te leveren voor onze klanten.”

Armando Hermes (35) is opgeleid tot registeraccountant aan Universiteit Nyenrode. Na gestart te zijn bij PwC stapt hij in 2009 over naar Baker Tilly. Hier doet Armando veel ervaring op met een diversiteit aan typen klanten. In belangrijke mate zijn dit familiebedrijven waarvan een belangrijk deel ook internationaal onderneemt. Zijn expertise ligt in bouw- en productieorganisaties. De havens in het zuidwesten van Nederland zijn in dit kader een belangrijk focusgebied voor hem. Daarnaast heeft Armando ervaring opgedaan in de zorgsector en hij bouwt de komende jaren aan verdere uitbreiding van deze portefeuille in het zuidwesten van Nederland.

Rutger Peelen (40) studeerde in 2009 af als registeraccountant aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie bedrijfseconomie start Rutger in 2004 bij Ernst & Young waar hij acht jaar werkzaam is. In 2012 maakt hij de sprong naar Baker Tilly. Hier is hij vanaf het eerste moment met name actief in Zuid-West Nederland. Rutgers expertise ligt bij de controle en (financiële) advisering van de (semi-) publieke sector en het grotere mkb (waaronder de schelpdierensector, productie- en handelsbedrijven) in Zeeland en West-Brabant.

Willem Jan Huizinga (40) gaat na zijn studie Fiscaal Recht en Bedrijfskunde aan de slag in de accountancy. Eerst bij twee lokale accountantskantoren en in 2005 maakt hij de overstap naar EY. Nadat hij in 2007 zijn diploma als registeraccountant behaalt, groeit Willem Jan bij EY door tot manager accountancy. In 2013 stapt hij over naar Baker Tilly en groeit van senior manager door naar director. Willem Jan richt zich bij Baker Tilly voornamelijk op de controle van financiële verslaggeving en operationele processen van mkb-bedrijven.