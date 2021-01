Benchmark Aedes van PwC naar BDO

Woningkoepel Aedes verruilt PwC voor BDO voor de Aedes-benchmark. BDO gaat de benchmark uitvoeren op de onderdelen Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering, Nieuwbouw en Databeheer.

Zeven jaar PwC

Hiermee neemt Aedes na zeven jaar afscheid van PwC. Deze accountant heeft met Aedes aan de wieg gestaan en de basis gelegd voor de Aedes-Benchmark als alom gerespecteerd product binnen en buiten de sector. Wel blijft PwC betrokken bij de benchlearingsessies die de komende maanden plaatsvinden. Vanaf juni gaan woningcorporaties, op dezelfde wijze als voorgaande jaren, werken en communiceren met BDO op de onderdelen Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering en nieuwbouw over het verslagjaar 2020. De komende vier jaar gaan Aedes en BDO werken aan verdere optimalisatie van de dataverwerking en professionalisering van de prestatievelden.

Vestia

Vrijdag werd ook bekend dat woningcorporatie Vestia gespitst moet worden. Vestia gaat in de nasleep van de derivatenaffaire van jaren terug nog altijd gebukt onder een miljardenschuld en hoge rentelasten. Andere corporaties moeten opnieuw bijspringen. Daarnaast hoopt Vestia op steun van de overheid. Dit volgt uit een plan dat branchevereniging Aedes samen met Vestia heeft gemaakt, mede op advies van een commissie van corporatiebestuurders. De voorstellen worden nog voorgelegd aan andere Aedes-leden. Het is de bedoeling dat Vestia in de huidige vorm verdwijnt en wordt opgedeeld in drie kleinere corporaties: in Rotterdam, Den Haag en één in Delft en Zoetermeer. Daarnaast zouden andere corporaties uitgesmeerd over een periode van veertig jaar meer dan 1 miljard euro aan rentebetalingen moeten overnemen. Er vindt nog overleg plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken, toezichthouder Aw en waarborgfonds WSW over hun bijdragen.