PERSONALIA | Johan Kemperman nieuw directielid Grip Accountants en Adviseurs

Het Gelderse Grip Accountants en Adviseurs heeft Johan Kemperman aangesteld als nieuw directielid en aandeelhouder.

De 50-jarige Arnhemmer Johan Kemperman werkt sinds 2007 als accountant bij Grip Accountants en Adviseurs. Toen de directie en Johan ruim een jaar geleden om tafel zaten om te praten over de toekomst, werden de eerste stappen gezet om de nieuwe rol van Johan concreet te maken. Een lang verhaal kort: Johan Kemperman is sinds 1 januari één van de vijf directeuren van Grip.

Nodige ervaring

Johan Kemperman, echtgenoot van Wendy en vader van drie pubers, brengt de nodige ervaring mee. Hij begon ooit bij een middelgroot accountantskantoor en werkte daarna jarenlang bij een van de ‘big four’-kantoren. De overstap naar Grip ruim dertien jaar geleden, was een weldoordachte. In Duiven vond hij wat hij zocht. Johan: “Een onderscheidend kantoor waar veel vaktechnische kennis aanwezig is. Een kantoor dat de klant centraal stelt, proactief is en toegevoegde waarde levert. We doen het hier echt samen. Accountants, fiscalisten, juristen, salarisadministrateurs en ondersteunende medewerkers. Alleen ga je sneller, dat klopt, maar samen kom je verder en lever je beter werk voor je klant. Het maakt dat Grip écht ergens voor staat. Ook als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Denk aan onze gezamenlijke inzet voor goede doelen. We dragen dat ook uit, het hóórt bij Grip.”

Grip Accountants en Adviseurs is een middelgroot accountants– en advieskantoor met vestigingen in Duiven en Doetinchem.