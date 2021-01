Reacties ondernemers op steunpakket: van ‘zeer teleurgesteld’ tot ‘een enorme verbetering’

De door het kabinet aangekondigde uitbreiding van het steunpakket roept onder ondernemers en hun vertegenwoordigende organisaties zeer wisselende reacties op. Verschillende brancheorganisaties zijn ronduit teleurgesteld, terwijl MKB-Nederland en VNO-NCW zich lovend uitlaten.

Kappers: directe hulp nodig

Kappersorganisatie ANKO is bijvoorbeeld zeer teleurgesteld over de inhoud van het pakket. Het belangrijkste pijnpunt: er wordt niet acuut iets geregeld voor de zwaar getroffen ondernemers in de kappersbranche die het water aan en zelfs boven de lippen staat. Er is directe hulp nodig, stelt ANKO, bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot: ‘Veel kappers konden door de systematiek van de regelingen (omzetverliesdrempel en systematiek per kwartaal) in het laatste kwartaal van 2020 geen gebruik maken van de steunmaatregelen. En dat terwijl de reserves al op waren gemaakt tijdens de eerste lockdown in het voorjaar én de branche juist de extra omzet van de decembermaand zo hard nodig had. De TOZO als vangnet was en is onbereikbaar geworden voor veel kappers door de strenge partnertoets. Kortom: veel kappers kregen over de afgelopen periode geen of nauwelijks steun en staan nu echt op omvallen. Kappers gaan kapot! Het grote probleem is dus dat er NU geen directe verlichting komt voor de kappersbranche. Het is dan ook zeer de vraag of de noodlijdende kappers nog in bedrijf zijn als deze steun eindelijk aangevraagd kan worden, laat staan als hij uitgekeerd wordt. Er is niets gezegd over de compensatie met terugwerkende kracht voor de ondernemers die buiten de boot zijn gevallen én er is geen sprake van verlichting op hele korte termijn. Dat is heel erg teleurstellend en wederom een enorme klap voor de kappersbranche. De ANKO blijft herhalen: kappers hebben nú hulp nodig, ze kunnen niet langer wachten!’

Reisbranche gematigd positief

Branchevereniging ANVR van de eveneens zwaar getroffen reisorganisaties reageert gematigd positief op de uitbreiding van de steunmaatregelen en is blij dat het kabinet extra steun beschikbaar stelt om bedrijven deze crisis door te helpen. Bij de reisbrancheorganisatie zijn zowel grote als kleine reisondernemers aangesloten. Allemaal hebben zij de extra steun hard nodig nu zij met het huidige reisverbod tot eind maart al 13 maanden praktisch volledig stilliggen. En de vooruitzichten voor 2021 lijken ook niet gunstig, waardoor de branche rekening moet houden met nóg een jaar van dramatische omzetontwikkelingen.

​Frank Oostdam, voorzitter ANVR: “Wij zijn natuurlijk blij met de uitbreiding van het steunmaatregelenpakket, de verhoging van de TVL naar 85% en dat ook bedrijven die wat groter zijn hiervan gebruik kunnen maken. Het helpt onze reisbedrijven uiteraard dat de NOW-regeling wordt verhoogd naar 85%. Wij zijn blij dat het kabinet nog verder ‘puzzelt’ over het gebruikmaken van TVL door kleinere organisaties. Maar als deze crisis langer gaat duren, hopen wij dat de steun ook doorgezet gaat worden na 1 juli.”

Gehoopt op sectorspecifieke maatregelen

Als één van de zwaarst getroffen sectoren had de reissector eigenlijk ook haar hoop gevestigd op meer sectorspecifieke maatregelen. Oostdam: “Want helaas is de TVL-regeling tot op heden voor een grote hoeveelheid zelfstandige reisagenten, circa 1000 zzp-ers in onze branche, niet toegankelijk. En omdat het ‘finetunen’ voor deze specifieke groep ook nu niet gebeurt, vallen nog steeds veel zzp-ers buiten de boot. We blijven aandacht vragen voor de zgn. ‘weeffouten’ in de TVL, waardoor met name reisbemiddelaars minder of geen gebruik kunnen maken van steun die wel ook voor hen is bedoeld.” Als sectorspecifiek denken reisondernemingen onder andere ook aan compensatie voor hùn ‘ongebruikte voorraden’ – alle honderdduizenden annuleringen en repatriëringen, waarvoor wél werk is verricht maar de reissom is terugbetaald aan de reizigers – waarvoor de vergoeding aan bedrijven in andere sectoren nu wordt verhoogd. Oostdam: “Wij blijven als brancheorganisatie er aan werken om met zoveel mogelijk reisbedrijven deze crisis te boven te komen. Wij moeten nu door de zure appel, maar gaan ervanuit dat straks vakantie- en zakenreizen weer mogelijk zijn met behulp van vaccins, veel testen, protocollen, etc. De nu nog terecht afwachtende klant is inmiddels wel toe aan vakantie, blijkt uit diverse onderzoeken.”

Winkeliers: banken nu ook aan zet

Brancheorganisatie INretail van de non-foodwinkeliers zegt tevreden te zijn dat het kabinet met ruim anderhalf miljard euro aan extra steunmaatregelen voor getroffen winkels over de brug komt. Ook positief vindt INretail dat nu meer ondernemingen aanspraak kunnen maken op de regelingen voor voorraad- en vaste lastenvergoedingen VGD en TVL, waarbij deze laatste regeling met 35% is verhoogd naar 85%. ‘De aandacht die het kabinet toont voor starters is goed, maar er zijn ook ondernemers die nog steeds tussen wal en schip vallen. Daar moet ook aan gedacht worden’, vindt INretail. De brancheorganisatie vindt het positief dat de NOW naar 85% is verhoogd voor de eerste helft van 2021 en alle andere regelingen ook gedurende deze periode gaan gelden.

Liquiditeits- en financieringspositie gigantisch probleem

Een gigantisch probleem blijft de liquiditeits- en financieringspositie van winkels die met een nieuw verkoopseizoen te maken hebben, constateert INretail. Het risico van een tsunami aan faillissementen en ontslagen bij vooral mode- schoenen en sportwinkels blijft levensgroot. INretail is blij dat het ministerie heeft toegezegd snel met banken en sectorvertegenwoordigers in gesprek te willen gaan om hiervoor oplossingen te bespreken. “Banken zijn nu ook aan zet en moeten onderdeel willen zijn van de oplossing die gevonden moet worden qua liquiditeits- en financieringsposities van ondernemingen,” vindt INretail. “Te strakke regels en de hand stevig op de knip houden, betekent dat ondernemers tegen muren oplopen. En vaak zijn dat winkelondernemers die al generaties met dezelfde bank zaken doen. Zo worden massa’s in de kern heel gezonde ondernemingen kapot gemaakt. Dat mag niet gebeuren. Banken moeten nu ook laten zien dat ze er in moeilijke tijden zijn voor hun klanten.”

LTO: steunpakket fors en gerechtvaardigd

LTO Nederland zegt als werkgeversorganisatie veel van haar eigen inzet te herkennen in het nieuwe steunpakket, ‘dat fors én gerechtvaardigd is gezien de penibele economische situatie.’ “De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel van onze boeren en tuinders. De economische schade is fors, en de uitdaging wordt met de aanhoudende coronamaatregelen steeds groter. Met dit steunpakket heeft het kabinet oog voor de problemen. Het is goed dat er aandacht is voor het belang van de agrarische sector en dat er specifiek op boeren en tuinders gerichte aanpassingen zijn in de steunmaatregelen. Dat betekent fors hogere vergoedingen van het omzetverlies, ook al blijft de impact van de coronacrisis op veel boerengezinnen en de sector in zijn geheel erg zwaar,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

MKB-Nederland en VNO-NCW: enorme verbetering

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd over de uitbreiding, melden de ondernemersorganisaties in een reactie. ‘Dit was echt bittere noodzaak. Nog steeds zal niet iedereen geholpen zijn, maar het is een enorme verbetering. Groot respect voor het kabinet dat het op tal van fronten echt heeft doorgepakt om banen en bedrijven door de crisis te helpen. Het verbeterde steunpakket voorziet per april ook in ondersteuning voor starters die tot nu toe niet konden worden geholpen.’

Volgens Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) ligt er een pakket dat met eendracht en daadkracht tot stand is gekomen en dat ook uitstraalt. ‘Van zelfstandigen tot het grotere mkb en werknemers, voor alle groepen zitten er verbeteringen in die helpen om door deze ingrijpende crisis te kunnen komen.’

Betere toegang tot TVL

De ondernemersorganisaties hebben tot op het laatste moment voor de persconferentie intensief gesproken en onderhandeld met het kabinet. Ze zien veel van hun wensen in het aangepaste steunpakket terug. ‘Zo krijgen ook grotere mkb-bedrijven en juist heel kleine beter toegang tot de regeling tegemoetkoming vaste lasten. En voor kleine bedrijven is het goed nieuws dat het minimumbedrag verdubbelt naar 1.500 euro en ook mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers komen voor de TVL in aanmerking. Verder gaat het maximumbedrag van de TVL flink omhoog (90.000 euro voor drie maanden naar 330.000 euro) en wordt de voorraadvergoeding voor winkeliers substantieel verhoogd.’

Garantiefonds evenementen en eigen vermogen

Ook twee andere belangrijke punten van de ondernemersorganisaties, namelijk een garantieregeling voor evenementen en steun om het eigen vermogen te versterken, komen er. Die laatste wordt nu uitgewerkt door het kabinet. ‘Dat is nodig omdat de vermogens van veel ondernemers zijn opgebrand en zij in het zicht van de eindstreep van de crisis anders alsnog failliet gaan. Het garantiefonds moet ondernemers in de evenementensector helpen, zodat zij het evenementenseizoen 2021 kunnen gaan voorbereiden zonder grote risico’s die buiten het normale ondernemersrisico vallen.’

Bron: ANKO/ANVR/INretail/LTO/MKB-Nederland/VNO-NCW