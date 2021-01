Kerk moet deuren sluiten na gegraai boekhouder: ‘het is me wel erg makkelijk gemaakt’

Boekhouder David K. blijkt in een periode van 3,5 jaar ongeveer 127 duizend euro te hebben ontvreemd van de kleine protestantse Irenekerk in Ridderkerk. Door de financiële schade ziet de kleine kerkgemeenschap met slechts 100 leden zich zelfs genoodzaakt de deuren te sluiten. Het OM heeft een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen K. Daarnaast eist justitie dat hij het gestolen geld terugbetaalt en zich laat behandelen voor zijn gedrag. Zelf vindt K. dat dat het hem wel érg makkelijk is gemaakt om te stelen.

Gegraai en bekentenis

K., die volgens RTV Rijnmond opgeleid is als accountant, begon in 2014 met zijn gegraai in de kas toen hij nog een goede baan had als IT-er. “Ik weet niet wat mij heeft bezield. Ik weet gewoon niet hoe het komt”, zei hij onlangs tijdens de rechtszitting. Ook na een burn-out bleef hij doorgaan met het verduisteren van geld van de kerkgemeenschap. “Ik wilde op dezelfde manier blijven doorleven.” In een e-mail aan het bestuur van de Irenekerk biechtte hij uiteindelijk zijn daden op en gaf hij aan het geld te hebben ontvreemd vanwege zijn verslechterde financiële situatie: “Ik realiseer mij dat dit niet de meest chique oplossing was, dus dan ook mijn excuses daarvoor.”

Terugbetalingsregeling onvoldoende, kerkdeuren dicht

De Irenekerk kwam een terugbetalingsregeling overeen met K., maar dat bleek onvoldoende voor de kleine kerkgemeenschap om te kunnen overleven. Het kerkgebouw is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar die er drie huizen gaat bouwen. In mei vindt de laatste dienst plaats als de coronamaatregelen dat toelaten.

‘Wel erg makkelijk gemaakt’

K. lijkt niet erg schuldbewust en vindt dat het hem door de kerkelijke gemeenschap wel érg makkelijk is gemaakt om te stelen, bleek vorige week tijdens de rechtszitting. Ze hadden beter moeten opletten, zei K. al eerder tegen de reclassering. De Irenekerk had hem niet de pinpas met code moeten geven.

De rechter doet over ruim een week uitspraak in de zaak.

Bron: RTV Rijnmond