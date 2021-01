Teulings: ‘Meer staatsschuld goed voor Nederland’

Door het nieuwe steunpakket van 7,6 mrd euro komt de staatsschuld boven de grens van 60% van het bbp. Volgens econoom Coen Teulings is dat geen probleem. Meer schuld is juist goed voor Nederland.

Begrotingsregels

De strenge begrotingsregels van de EU schrijven voor dat de staatsschuld van een lidstaat niet hoger mag zijn dan 60% van het bbp. Nederland liep in Europa altijd voorop met het voldoen aan deze verplichting. Maar met de coronasteun aan bedrijven, en de compensatie in verband met de toeslagenaffaire, komt de staatsschuld waarschijnlijk boven de 60%, schrijft minister Hoekstra aan de Tweede Kamer. Deze overschrijding zal geen consequenties hebben, omdat de EU het naleven van de begrotingsregels in coronatijd heeft opgeschort.

Pensioenen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een hogere staatsschuld helemaal niet slecht voor Nederland. Dit zei Coen Teulings op donderdagmorgen op radiozender BNR. Nederlandse pensioenfondsen hebben volgens hem moeite hun pensioenpremies te beleggen. ‘Nederlandse staatsobligaties zijn een veilige belegging met een gegarandeerd rendement, en daarmee ideaal voor pensioenfondsen’, aldus de Utrechtse econoom die eerder directeur van het CPB was. Pensioenfondsen hebben op dit moment te weinig staatsobligaties om in te beleggen. Een hogere staatsschuld is daarmee goed voor de Nederlandse pensioenen, aldus Teulings. Hij ziet een staatsschuld van 80% van het bbp als ‘heel goed’ voor Nederland.

Jaarlijkse groei

‘We denken dat een hoge staatsschuld eng is omdat we het ooit moeten terugbetalen,’ zei Teulings. ‘In zekere zin klopt dat, maar in zekere zin is het ook helemaal verkeerd. Stel dat je de staatsschuld wilt vasthouden op 80% van het nationale inkomen. Ons nationale inkomen groeit normaal gesproken met 3 à 4 procent per jaar. Dit betekent dat ook de staatsschuld met een paar procent moet groeien. Dat is financieringstekort wat je zonder problemen kunt hebben. Daar moet je weliswaar rente over betalen, maar die is op dit moment nul.’ Volgens Teulings zijn de Europese begrotingsregels te restrictief omdat de rente al hele lang veel lager is dan de groei van het bbp.

IMF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde woensdag nog voor torenhoge staatsschulden. Het fonds vreest voor bubbels op de financiële markten die ooit zullen knappen en dan voor financiële instabiliteit zullen leiden. Tegelijk zei het IMF dat overheden niet te vroeg moeten stoppen met de steunpakketten.