Nieuwe regels aftrek voorbelasting: hoe zit het?

Per 1 januari veranderen de regels voor de aftrek van voorbelasting. Hoewel het kabinet de precieze maatregel nog bekend moet maken, zal de aftrek alleen gelden voor goederen die voor meer dan 10% zakelijk gebruikt worden.

Huidige regiem

Onder de huidige regels mag een btw-ondernemer de btw op goederen en diensten in aftrek brengen als hij deze goederen en diensten in enige mate gebruikt voor zijn ondernemersactiviteiten. Als de goederen roerend zijn en deze ook voor privé worden gebruikt, dan moet aan het einde van het jaar een correctie doorgevoerd worden voor het privégebruik. Bij kosten van onroerende goederen is bij aanschaf slechts een evenredig deel aftrekbaar van het ondernemersgebruik.

Nieuwe maatregel

Nederland heeft op 30 juli 2020 een verzoek bij de Europese Commissie ingediend om het recht op aftrek te beperken als ingekochte goederen of diensten voor méér dan 90% gebruikt worden voor niet-ondernemersactiviteiten. Op 18 december 2020 gaf de EU Nederland een machtiging om deze beperking in te voeren. De concrete invulling van dit besluit is nog niet bekend, maar Nederland streeft ernaar om de regel met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2021. Deze regeling is in het leven geroepen omdat ondernemers de kosten van hun eigen nieuwbouwwoning terugvragen wegens de plaatsing van zonnepanelen. Of dit is überhaupt is toegestaan, zal binnenkort blijken als de Hoge Raad daarover uitspraak doet. Maar Nederland heeft dat dus niet afgewacht en heeft een oplossing al voorhanden.

10% zakelijk

Ondernemers die dit jaar diensten of goederen kopen die maar heel beperkt voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, moeten er dus voor zorgen dat zij kunnen aantonen dat de goederen of diensten voor meer dan 10% voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt.