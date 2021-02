RVO ziet ondernemers direct na opening massaal TVL aanvragen

Op de eerste dag dienden al 12.242 ondernemers een aanvraag in voor de derde ronde van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Dat is een recordaantal aanvragen in zo’n klein tijdsbestek, meldt de RVO. Het is een stijging van 36% ten opzichte van de openingsdag van het vierde kwartaal van 2020. Toen ging het om 8.961 aanvragen. TVL Q1 2021 staat sinds afgelopen maandag 12:00 uur open voor aanvragen.

Aanvragen per soort bedrijf

Als het aantal aanvragers per soort bedrijf wordt bekeken bestaat de top 3 uit: 1.504 restaurants, 1.338 haarverzorgers en 1.117 cafés. Daarna volgen taxibedrijven, autorijscholen, fastfoodrestaurants en schoonheidsspecialisten. Door de verlaagde drempel van de berekende vaste lasten naar € 1.500 komen deze TVL-ronde meer kleinere ondernemingen in aanmerking.

Bijzondere openstelling

Het is een bijzondere openstelling, constateert de RVO. Veel voorwaarden die gelden voor het eerste kwartaal van 2021 moeten namelijk nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Deze goedkeuring volgt waarschijnlijk eind maart. Tot die tijd krijgen ondernemers die aan alle voorwaarden voldoen, het voorschot van 80% volgens de voorwaarden van TVL Q4 2020. De RVO past dat later aan.

Niet-mkb’ers

Voor het eerst kunnen ook niet-mkb’ers de TVL aanvragen. Zij moeten nog wel wachten op de goedkeuring van de Europese Commissie en op de aanpassingen die nodig zijn in het aanvraagsysteem.

De TVL Q1 2021 is tot en met 30 april 2021 17:00 uur aan te vragen via de website van de RVO.