Penningmeester verdacht van greep uit kas bij Gronings jongerennetwerk

De Jongeren Commercieele Club (JCC) in Groningen heeft aangifte gedaan tegen zijn voormalig penningmeester. Die zou 95.000 euro hebben verduisterd. De man werkte in het verleden onder meer bij Flynth en Van Braak Accountants.

Verdachte transacties

Volgens verschillende leden zou de penningmeester (30) valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Hij zette zowel de accountant van de vereniging als de kascommissie op een dwaalspoor. In totaal zou hij een bedrag van ongeveer 95.000 euro hebben doorgesluisd naar zijn privérekening. De fraude kwam eind januari aan het licht door een telefoontje van de bank met het bestuur. Er waren verdachte transacties geconstateerd. Normaal doet JCC ongeveer 130.000 euro aan transacties, maar de afgelopen twee jaar zou dat bijna 500.000 euro per jaar zijn geweest.

Ernstige zaak

De JCC is een netwerkorganisatie voor ‘young professionals’ in de stad en regio Groningen met 200 leden. Voorzitter Martine Smeijers bevestigt in de lokale media dat de penningmeester op non-actief is gesteld en dat er aangifte tegen hem is gedaan. ‘Dat is meestal niet zo’n goede zaak en dat doen we niet zomaar. In dit geval is het gebeurd omdat de penningmeester een greep uit de kas heeft gedaan. Het interne onderzoek is al een paar weken gaande en is samen met de aangifte overgedragen aan de politie. Zij nemen het nu verder in onderzoek. We balen hier enorm van. We doen met onze vereniging goed werk en helpen vele jonge ondernemers aan een interessant netwerk. Daarmee willen we liever in het nieuws komen.’ Via leden, die op de hoogte zijn gesteld, is uitgelekt dat het om circa 95.000 euro zou gaan.

Coffeeshop

In 2018, bij zijn aantreden, vertelde de nieuwe penningmeester dat hij bezig was met het behalen van zijn accountancytitel. Hij werkte toen bij als bedrijfsadviseur bij Flynth in Groningen en Assen en dacht zijn titel binnen een jaar te hebben. In het register van de NBA komt zijn naam echter niet voor. In het ledenblad van de JCC liet de penningmeester bij zijn aantreden optekenen: ‘De uitdaging is om iedereen na te laten denken over dat ze geld uitgeven dat eigenlijk van een ander is. We staan er financieel goed voor als vereniging en dat is toe te schrijven aan Wouter. Ik wil verder gaan op die lijn.’ De genoemde Wouter gaf zijn opvolger als tip mee ‘te denken vanuit het verenigingsbelang’. ‘Hij moet genieten van een leuke en dynamische tijd waarin je heel veel nieuwe mensen leert kennen en ervaringen opdoet.’ Een medewerker van Flynth laat desgevraagd weten dat de van fraude verdachte penningmeester al ‘een hele tijd’ niet meer voor het accountantskantoor werkzaam is. Ook Van Braak Accountants, waar de man eveneens werkte, laat weten dat hij al enige tijd geleden uit dienst is getreden. Volgens de Kamer van Koophandel heeft hij in 2020 een holding opgericht waaronder een drietal bedrijfjes hangen. Eén is een boekhoudkantoor, een ander is een coffeeshop die wil ‘deelnemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen van de rijksoverheid’ en, indien dat lukt, zich op legale cannabisteelt wil richten.

Profielen gewist

De penningmeester heeft zijn profielen op LinkedIn en Facebook verwijderd. Het is onduidelijk of de politie al contact met hem heeft gehad. Het bestuur van de JCC wil lopende het politieonderzoek geen verdere mededelingen doen.